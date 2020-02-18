В «Актобе» объяснили увольнения главного тренера и генменеджера из Сербии

17 февраля «Актобе» объявил об уходе главного тренера Владимира Маминова, а также серба Горана Вельковича с поста генерального менеджера клуба.

— Артур Темерландович, было объявлено, что отправлен в отставку главный тренер Маминов, а затем и об уходе гражданина Сербии Горана Вельковича, которого в конце прошлого года заявили, как генерального менеджера клуба. Почему так получилось?

— Для начала нужно понять кто такой Горан Велькович. Бизнесмен Арынгазы Беркимбаев, который по сути привез Горана в Казахстан, преподнес его нам как крупного специалиста в области футбола. Обещали, что он выстроит нам систему по европейскому образцу и так далее. Тому доверили, наверное, самый важный вопрос — комплектование основного состава. Еще до стартовых сборов ему был выдан полный карт-бланш. Первым тревожным звоночком оказался мнимый отбор в ФК «Актобе» в декабре прошлого года. Когда на просмотр звали всех подряд. Приезжали даже из других городов в надежде попасть в состав «Актобе». Отбор оказался не больше чем фикцией. Второй момент — это огромное количество игроков на первом же УТС! Но мы это проглотили, наивно полагая, что Вельковичу виднее. Хотя ни одна команда Казахстана и вне его не возит за рубеж по 60−70 футболистов. Плачевные итоги первых сборов всем известны. Тем, кто еще не успел снять розовые очки по поводу чрезвычайных способностей Горана, советую это сделать, как можно скорее. Иначе он работал бы в солидном европейском клубе. Уверен, что такие деньги, которые он запросил в Актобе, в Европе ему не предложили бы.

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— Сторонники Вельковича утверждают, что с ним не подписывали контракт…

— Здесь нужно понимать юридический аспект. Велькович гражданин другой страны, не входящей в ЕАЭС, поэтому, ему, чтобы получить разрешение на трудоустройство в Казахстане необходимо пройти определенные процедуры. Рабочих квот в нашей области не было, поэтому мы решили задействовать все имеющиеся возможности, дабы получить разрешение на привлечение Горана к работе в ФК «Актобе». Это, естественно, не решается за один день. Если бы он, к примеру, был тренером или футболистом, было бы проще. Но получить разрешение на привлечение менеджера в руководящий состав намного более сложный процесс.

— Тем не менее, контракт с ним не подписали?

— Он и не будет подписан. Потому что мы вовремя поняли с кем вообще имеем дело. Я вам скажу, что Велькович — это обыкновенный футбольный агент, причем средней величины. Ничего выдающегося в его работе мы не увидели, думаю и не увидели бы, даже если бы подписали с ним договор. Зато мы сэкономили неплохие деньги отказавшись от услуг гражданина Сербии.

— Почему же расстались с Маминовым?

— Сразу оговорюсь, что на результаты контрольных матчей на УТС, мы, конечно, сильно не обращали внимания, хотя они тоже неприятны. Важно другое. Я уже ранее говорил о том, что микроклимат в команде оставлял желать лучшего. Пошла дележка на местных и не местных. По нашему мнению, комплектование команды по факту было провалено, у команды не было поставленной игры и должного развития. Это зона прямой ответственности главного тренера. Поэтому мне пришлось принять экстренные меры, так как за все происходящее в команде, в конечном счете, несу ответ я. Жаль только потерянное время и потраченные деньги.

— Вам вменяют в вину, то, что вы не дали Маминову и Вельковичу подписать нескольких футболистов. Что это были за футболисты?

— Не хочется обсуждать личные характеристики каждого из них и называть имена, но уверен, что они не усилили бы команду. Поэтому, после консультаций со специалистами, мною было принято соответствующее решение. Дело в другом. У нас разные подходы к управлению футбольным клубом. Моя твердая позиция — нам нужно строить команду и сам клуб с прицелом на будущее, чтобы ФК «Актобе» вне зависимости от того, кто тренер или руководитель, крепко стоял на ногах! И разумеется, решить задачу по выходу в Премьер-лигу. Насколько я понимаю, цель Маминова и Вельковича просто вывести команду в Премьер-лигу, не мытьем, так катаньем, используя не самые прозрачные схемы. Это не наш путь. С другой стороны ответственности у них никакой. Хорошая позиция, ничего не подписывать и ни за что не отвечать! Если провалились в работе, ничего страшного, помахали ручкой, извинились и уехали к себе домой. Только вот нам разгребать весь этот ворох проблем.

Возвращаясь к вашему вопросу хочу особо отметить, что по вине Горана и Маминова было упущено несколько добротных футболистов. К сожалению, их успели разобрать другие команды.

— В интернете гуляют аудиозаписи, в которых фигурируют голоса похожие на Вельковича, Маминова и ваш. Можете прокомментировать?

— Я сейчас очень занят текущими вопросами, поэтому не было времени, что-то подробно слушать. В целом, это не красит их, раз они пользуются такими приемами. Наверняка, те, кто задавал мне вопросы знали, что ведется скрытая аудиозапись, отсюда такая акцентированность, прыть и смелость. Что касается команды, то гарантирую на 100 процентов — почти все наши игроки высказали недовольство главным тренером, равно как и несостоявшимся генеральным менеджером.