«Сразу принял решение — играть в Европе». Казахстанский форвард рассказал о новом клубе после «Кайрата»

О переходе Сарсенова «Валмиера» объявила 6 февраля. В прошлом сезоне клуб занял четвертое место.

— Самат, как появился вариант с «Валмиерой»?

— Мою кандидатуру предложили президенту клуба. Те заинтересовались и связались со мной. Поступило предложение выступать за «Валмиеру».

— Забили первый гол на сборах в ворота российского клуба «Нижний Новгород». Это поможет вам психологически?

— Да, конечно. Забивать голы всегда приятно. Тем более для меня, как для нападающего — это обязанность забивать в каждой игре. Хорошо, что получилось отличиться на сборах, почувствовать уверенность и к чемпионату подойти в отличном состоянии.

— Как вас приняли в «Валмиере»? Языковой проблемы, надеюсь, не существует?

— В команде меня приняли отлично. Понемногу осваиваюсь в коллективе. Здесь многие ребята говорят на русском. В этом плане мне повезло (улыбается).

— Для вас было приоритетом выступление за рубежом?

— Если есть возможность проявить себя за рубежом, продолжать прогрессировать и играть в хороших чемпионатах, то, конечно, это приоритет. После того, как поговорили с руководством «Валмиеры», сразу принял для себя решение выступать именно в Европе.

— Были ли варианты в Казахстане или предложения из премьер-лиги даже не рассматривали?

— Были предложения остаться в КПЛ, однако хотелось чего-то нового. Ведь возможность проявить себя за рубежом не каждый день появляется.

— Вы переходили в аренду в «Тараз», где успели провести 13 матчей. Как оцените свое выступление в составе этой команды?

— Не хочется оценивать свою игру. Могу только поблагодарить «Тараз» за возможность играть там и прогрессировать в качестве футболиста. Эти полгода были очень полезны для меня.

— Уходя, что скажете болельщикам «Кайрата»?

— Болельщиков «Кайрата» хочу поблагодарить за их огромную поддержку и терпение. Уверен, что команда скоро порадует их долгожданным чемпионством!

Отметим, что 23-летний Сарсенов родился в Оренбургской области, а карьеру начинал в 2013 году в «Носте» из родного Новотроицка. В сезоне 2016/17 он выступал за дубль «Оренбурга», после чего перебрался в «Кайрат», за главную команду которого провел 15 официальных матчей и голов не забил.