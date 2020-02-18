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12:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Сразу принял решение — играть в Европе». Казахстанский форвард рассказал о новом клубе после «Кайрата»

Бывший нападающий «Кайрата» и молодежной сборной Казахстана Самат Сарсенов после трансфера в латвийскую «Валмиеру» дал интервью корреспонденту Vesti.kz и рассказал, как появился вариант продолжения карьеры в этой стране. По словам игрока, у него была возможность остаться в КПЛ.

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О переходе Сарсенова «Валмиера» объявила 6 февраля. В прошлом сезоне клуб занял четвертое место.

— Самат, как появился вариант с «Валмиерой»?
— Мою кандидатуру предложили президенту клуба. Те заинтересовались и связались со мной. Поступило предложение выступать за «Валмиеру».

— Забили первый гол на сборах в ворота российского клуба «Нижний Новгород». Это поможет вам психологически?
— Да, конечно. Забивать голы всегда приятно. Тем более для меня, как для нападающего — это обязанность забивать в каждой игре. Хорошо, что получилось отличиться на сборах, почувствовать уверенность и к чемпионату подойти в отличном состоянии.

— Как вас приняли в «Валмиере»? Языковой проблемы, надеюсь, не существует?
— В команде меня приняли отлично. Понемногу осваиваюсь в коллективе. Здесь многие ребята говорят на русском. В этом плане мне повезло (улыбается).

— Для вас было приоритетом выступление за рубежом?
— Если есть возможность проявить себя за рубежом, продолжать прогрессировать и играть в хороших чемпионатах, то, конечно, это приоритет. После того, как поговорили с руководством «Валмиеры», сразу принял для себя решение выступать именно в Европе.

— Были ли варианты в Казахстане или предложения из премьер-лиги даже не рассматривали?
— Были предложения остаться в КПЛ, однако хотелось чего-то нового. Ведь возможность проявить себя за рубежом не каждый день появляется.

— Вы переходили в аренду в «Тараз», где успели провести 13 матчей. Как оцените свое выступление в составе этой команды?
— Не хочется оценивать свою игру. Могу только поблагодарить «Тараз» за возможность играть там и прогрессировать в качестве футболиста. Эти полгода были очень полезны для меня.

— Уходя, что скажете болельщикам «Кайрата»?
— Болельщиков «Кайрата» хочу поблагодарить за их огромную поддержку и терпение. Уверен, что команда скоро порадует их долгожданным чемпионством!

Отметим, что 23-летний Сарсенов родился в Оренбургской области, а карьеру начинал в 2013 году в «Носте» из родного Новотроицка. В сезоне 2016/17 он выступал за дубль «Оренбурга», после чего перебрался в «Кайрат», за главную команду которого провел 15 официальных матчей и голов не забил.

Этнический казах Сарсенов через некоторое время после трансфера в «Кайрат» получил гражданство Казахстана. Уроженец России провел два официальных матча за молодежную сборную в квалификации на Евро-2019, выйдя на замену в игре против Болгарии (1:1) и в старте — на встречу с Францией (0:3).

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