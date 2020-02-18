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13:58 (мск), источник: БЕЛТА

Ким Чжун Ен стал первым корейским футболистом в чемпионате Беларуси

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередным новобранцем футбольного клуба «Динамо-Минск» стал полузащитник Ким Чжун Ен. Он будет первым корейским футболистом в чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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20-летний новобранец динамовцев является воспитанником футбольной академии сеульского клуба «Ханянг». В конце января Ким Чжун Ен тренировался с минским «Динамо» на первом предсезонном сборе в Сочи, а теперь подписал полноценный контракт. В эти дни команда Сергея Гуренко готовится к сезону в турецком Белеке. В ближайших планах минчан два спарринга с представителями российской премьер-лиги — 21 февраля против московского «Динамо» и 22 февраля против чемпиона России «Зенита» из Санкт-Петербурга. До окончания сбора минчане намерены провести еще два контрольных матча — 29 февраля с украинской «Волынью» из Луцка и 1 марта с латвийским «Спартаком» из Юрмалы. Новый сезон футболисты минского «Динамо» откроют 9 марта домашним четвертьфинальным матчем Кубка Беларуси с вице-чемпионом страны борисовским БАТЭ.

Борисовчане сейчас также тренируются в Белеке, где пробудут до 29 февраля. Пока точно известно, что подопечные Кирилла Альшевского проведут два спарринга — 23 февраля с казахстанским «Жетысу» из Талдыкоргана и 28 февраля с украинским «Рухом» из Львова. Не исключено, что будут и другие встречи.

Вчера два белорусских клуба неудачно провели контрольные поединки в Турции. Жодинское «Торпедо-БелАЗ» уступило узбекскому «Насафу» из Карши со счетом 2:3, а футболисты «Витебска» проиграли украинской «Десне» из Чернигова — 0:4.

Сегодня чемпионы Беларуси футболисты брестского «Динамо» сыграют с казахстанским «Каспием» из Актау, бронзовый призер солигорский «Шахтер» встретится с грузинским клубом «Дила» из Гори, соперником «Ислочи» будет казахстанский «Иртыш» из Павлодара, «Минск» проверит себя в матче с московским «Динамо».

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