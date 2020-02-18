Приводивший «Кайрат» к последнему чемпионству тренер возглавил «Актобе»

68-летний Петрушин сменил на этом посту другого россиянина Владимира Маминова, который был уволен 17 февраля. Маминов проработал в клубе месяц. Причиной его отставки стали провальные результаты команды на сборах.

Петрушин был представлен клубу в Турции, где «Актобе» проводит предсезонные сборы. Сегодня западноказахстанцы проведут под его руководством первый матч. Соперником «Актобе» будет «Абдыш-Ата» из Кыргызстана.

Последним клубом Петрушина был «Ордабасы», который в 2017 году он впервые в истории клуба привел к бронзовым медалям КПЛ. С 2004 по 2006 год российский специалист возглавлял «Кайрат», завоевав с ним последнее на сегодня чемпионство — в 2004-м, а с 2014-го по 2015-й был главным тренером семейского «Спартака».

В России Петрушин работал с рядом известных клубов, в числе которых московское «Динамо», саратовский «Сокол» и ярославский «Шинник».