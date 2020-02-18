В «Астане» рассказали о переговорах с нападающим сборной Кипра и возможном трансфере игрока бельгийского клуба

— Михаил Ильич, правда ли, что «Астана» близка к подписанию контракта Сотириу?

— Да, это правда, только информация со стороны кипрских СМИ о стоимости трансфера Сотириу не соответствует действительности. Там цена в пять раз дешевле (сообщалось о пяти миллионах евро за трансфер игрока — Vesti.kz). Не знаю, откуда взялась такая стоимость, может, киприотам льстит, что игрока их сборной так оценили. В действительности рыночная стоимость игрока в районе 1,5 миллионов евро.

— Также прошла информация, что зарплата игрока составит 700 тысяч евро в год, это верно?

— Нам еще предстоит провести переговоры с игроком, но личный оклад игрока будет меньше озвученной суммы — скорее на уровне наших лидеров.

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— Как получилось, что «Астана» обратила внимание именно на Сотириу?

— Это было пожелание главного тренера команды Михала Билека. Он приметил игрока, когда он выступал за сборную Кипра против команды Казахстана. В прошлом цикле Сотириу забил два гола нашей сборной.

— На этом переходе трансферная кампания «Астаны» в зимнее межсезонье будет завершена?

— Нет, мы готовы подтвердить, что у нас есть интерес к нападающему сборной Сьерра-Леоне Мохамеду Буйе Тураю.

— Довольны ли новичками, которые уже пополнили клуб?

— Тигран Барсегян известен в Казахстане, он тащил на себе «Кайсар», мы довольны им как в игровом, так и в человеческом плане. Также к нам перешел Макс Эбонг — очень перспективный игрок сборной Беларуси.

— Те игроки, которые вернулись из аренды, а именно Непогодов, Малый, Быстров, Щеткин, они останутся в «Астане»?

— Да, тренер на них рассчитывает, они в команде. В прошлом году у нас возникли некоторые трудности с ротацией, сейчас необходимо, чтобы состав позволял играть на два фронта.

— Насколько рассчитан трансферный бюджет «Астаны» в этом сезоне?

— Бюджет не очень большой. На данный момент тот же Барсегян практически свободным агентом перешел, за Эбонга мы заплатили порядка 250 тысяч евро. Сейчас ведем переговоры по Сотириу, но повторюсь, пять миллионов — нереальная цена, это пятая часть бюджета клуба — такое даже представить невозможно.