Сон Хын Мин пропустит несколько недель из-за перелома руки
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин выбыл на несколько недель
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин выбыл на несколько недель
Сон Хын Мин получил травму в воскресенье в матче чемпионата Англии с «Астон Виллой» (3:2), в котором он оформил дубль.
На этой неделе 27-летний южнокорейский футболист перенесет операцию. Таким образом, форвард «Тоттенхэма» не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с немецким клубом «РБ Лейпциг», который состоится 19 февраля в Лондоне.
В нынешнем сезоне Сон Хын Мин забил 16 мячей в 32 матчах за «Тоттенхэм».