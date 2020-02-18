Сон Хын Мин пропустит несколько недель из-за перелома руки

Сон Хын Мин получил травму в воскресенье в матче чемпионата Англии с «Астон Виллой» (3:2), в котором он оформил дубль.

На этой неделе 27-летний южнокорейский футболист перенесет операцию. Таким образом, форвард «Тоттенхэма» не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с немецким клубом «РБ Лейпциг», который состоится 19 февраля в Лондоне.