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15:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сон Хын Мин пропустит несколько недель из-за перелома руки

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин выбыл на несколько недель из-за перелома руки, сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.

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Сон Хын Мин получил травму в воскресенье в матче чемпионата Англии с «Астон Виллой» (3:2), в котором он оформил дубль.

Во время загрузки произошла ошибка.

На этой неделе 27-летний южнокорейский футболист перенесет операцию. Таким образом, форвард «Тоттенхэма» не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с немецким клубом «РБ Лейпциг», который состоится 19 февраля в Лондоне.

В нынешнем сезоне Сон Хын Мин забил 16 мячей в 32 матчах за «Тоттенхэм».

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