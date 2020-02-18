«Окжетпес» победил китайский клуб

Товарищеская игра прошла сегодня, 18 февраля, на сборах в Турции и завершилась со счетом 1:0. Решающий гол на 87-й минуте забил российский форвард Исламнур Абдулавов.

В этом матче в стартовом составе «Окжетпеса» вышли Руслан Абжанов, Азат Ерсалимов, Алексей Гаврилович, Данил Чертов, Пламен Димов, Илья Калинин, Санат Жумаханов, Жиан Мартинс, Милан Стоянович, Жасулан Молдакараев, Абдулавов и Мирас Тулиев.