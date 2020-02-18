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15:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Окжетпес» победил китайский клуб

Кокшетауский «Окжетпес» победил китайский «Чжэцзян Гринтаун», передает корреспондент Vesti.kz.

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Товарищеская игра прошла сегодня, 18 февраля, на сборах в Турции и завершилась со счетом 1:0. Решающий гол на 87-й минуте забил российский форвард Исламнур Абдулавов.

Во время загрузки произошла ошибка.

В этом матче в стартовом составе «Окжетпеса» вышли Руслан Абжанов, Азат Ерсалимов, Алексей Гаврилович, Данил Чертов, Пламен Димов, Илья Калинин, Санат Жумаханов, Жиан Мартинс, Милан Стоянович, Жасулан Молдакараев, Абдулавов и Мирас Тулиев.

В прошлом сезоне «Окжетпес» занял седьмое место в КПЛ, а «Чжэцзян Гринтаун» финишировал шестым из 16 клубов второй по силе лиги Китая.

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