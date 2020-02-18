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15:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Лапорта: Руководство «Барселоны» должно уйти в отставку. Их мафиозные методы возмутительны

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на новость о сотрудничестве клуба с компанией для защиты нынешнего главы сине-гранатовых Хосепа Марии Бартомеу от критики в социальных сетях.

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Источник: AP 2020

«Просто возмутительно, что они используют свои мафиозные методы, чтобы испортить имидж клуба. Вся эта история вновь показала их некомпетентность, и они в панике пытаются всё скрыть. Они обязаны уйти в отставку», — написал Лапорта в своём «твиттере».

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Ранее сообщалось, что цель нанятой сине-гранатовыми компании состояла в том, чтобы создать общественное мнение через социальные сети и защитить репутацию Бартомеу, очистить имидж всего совета директоров, а вместо этого нанести ущерб бывшим игрокам, нынешнему составу и противникам совета директоров. Компания, с которой якобы заключался контракт, управляет 100 аккаунтами в «Tвиттере» и «Фейсбуке». Нападениям подвергались социальные сети таких людей, как Лионель Месси, Жерар Пике, Хосеп Гвардиола, Хави и Карлес Пуйоль.

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