Лапорта: Руководство «Барселоны» должно уйти в отставку. Их мафиозные методы возмутительны

«Просто возмутительно, что они используют свои мафиозные методы, чтобы испортить имидж клуба. Вся эта история вновь показала их некомпетентность, и они в панике пытаются всё скрыть. Они обязаны уйти в отставку», — написал Лапорта в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что цель нанятой сине-гранатовыми компании состояла в том, чтобы создать общественное мнение через социальные сети и защитить репутацию Бартомеу, очистить имидж всего совета директоров, а вместо этого нанести ущерб бывшим игрокам, нынешнему составу и противникам совета директоров. Компания, с которой якобы заключался контракт, управляет 100 аккаунтами в «Tвиттере» и «Фейсбуке». Нападениям подвергались социальные сети таких людей, как Лионель Месси, Жерар Пике, Хосеп Гвардиола, Хави и Карлес Пуйоль.