Лапорта: Руководство «Барселоны» должно уйти в отставку. Их мафиозные методы возмутительны
Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на новость о сотрудничестве клуба с компанией для защиты нынешнего главы
Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на новость о сотрудничестве клуба с компанией для защиты нынешнего главы
«Просто возмутительно, что они используют свои мафиозные методы, чтобы испортить имидж клуба. Вся эта история вновь показала их некомпетентность, и они в панике пытаются всё скрыть. Они обязаны уйти в отставку», — написал Лапорта в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что цель нанятой