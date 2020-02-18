«Не мой тип игрока на этой позиции». Экс-футболист сборной Польши оценил дебют Жукова в «Висле»

«Он немного не мой тип игрока. Думаю, что он еще не в оптимальной форме. Говоря, что это не мой тип игрока, я имею в виду, что на этой позиции предпочитаю высокого, физически сильного футболиста. Однако, конечно, я замечаю тот факт, что казахстанец очень хорошо усилил команду, все его хвалят. Но я говорил с ребятами из “Вислы”, наибольший потенциал среди новичков, вероятно, у Николы Кувелича. Я жду, чтобы увидеть этого игрока в действии в более широком масштабе. Возвращаясь к Жукову, я не хочу, чтобы это звучало так, как будто я слишком критиковал этого игрока. Он укрепил “Вислу”, Баша и Вукчевич выглядят лучше с ним. Это хороший пример того, что если вы конкурируете внутри команды, то все перейдут на более высокий уровень», — сказал Косовски в интервью gazetakrakowska.pl.