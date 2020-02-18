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16:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Не мой тип игрока на этой позиции». Экс-футболист сборной Польши оценил дебют Жукова в «Висле»

Экс-полузащитник «Вислы» и сборной Польши, а ныне эксперт Canal Plus Sport Камиль Косовски оценил трансфер казахстанского полузащитника Георгия Жукова в клуб из Кракова. Он отметил, что после прихода 26-летнего хавбека улучшалась игра его партнеров.

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«Он немного не мой тип игрока. Думаю, что он еще не в оптимальной форме. Говоря, что это не мой тип игрока, я имею в виду, что на этой позиции предпочитаю высокого, физически сильного футболиста. Однако, конечно, я замечаю тот факт, что казахстанец очень хорошо усилил команду, все его хвалят. Но я говорил с ребятами из “Вислы”, наибольший потенциал среди новичков, вероятно, у Николы Кувелича. Я жду, чтобы увидеть этого игрока в действии в более широком масштабе. Возвращаясь к Жукову, я не хочу, чтобы это звучало так, как будто я слишком критиковал этого игрока. Он укрепил “Вислу”, Баша и Вукчевич выглядят лучше с ним. Это хороший пример того, что если вы конкурируете внутри команды, то все перейдут на более высокий уровень», — сказал Косовски в интервью gazetakrakowska.pl.

Напомним, что Жуков провел две официальные игры за «Вислу», в которых клуб набрал шесть очков. С 23 баллами «Висла» идет 13-й из 16 клубов в чемпионате Польши. В следующем туре краковский клуб 23 февраля в 20:00 по времени Нур-Султана примет «Корону», у которой также 23 очка и 14-я позиция в таблице.

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