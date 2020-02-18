В «Тоттенхэме» сломался еще и Сон. Моуринью некем играть в нападении — надо было покупать Дзюбу
Мы серьезно.
Мы серьезно.
Жозе Моуринью — большой мастер пожаловаться. Португалец вечно недоволен и постоянно находит повод для нытья. Но в «Тоттенхэме» Моуринью пока на удивление позитивен. С первого дня в клубе Жозе хвалит клуб, игроков, руководство, болельщиков — да всех подряд.
«Мне очень повезло работать с такими замечательными футболистами, в такой потрясающей атмосфере. В “Тоттенхэме” все отлично», — эту фразу в разных вариациях Моуринью за три месяца работы повторил уже раз 100.
Но Жозе не изменился. Если его
И тем не менее: Моуринью регулярно наезжает на судей (неназначенные пенальти в ворота соперника, плохая работа VAR
«Конечно, я бы хотел, чтобы мы купили нападающего. “Тоттенхэм” выступает в трех важных турнирах, а на замене у нас толком нет атакующих игроков. Когда “Манчестер Сити” хочет усилить игру — Гвардиола выпускает Габи Жезуса вместо Агуэро или наоборот. У “Челси” в запасе есть Батшуайи и Жиру. А я должен выжимать из своих парней 200 процентов. Если к концу матча Сонни или Лукас устанут — атака заглохнет. Но парни тоже не роботы. Они устают, у них может быть неудачный день. Поэтому да, форвард нам пригодился бы. Хорошо, что мы взяли Бергвейна — он игрок на перспективу. Но и сейчас готовый показывать качественный футбол. Центрфорварда мы тоже искали подобного плана — чтобы он вписывался в концепцию развития клуба. А не только решил наши сиюминутные проблемы. В итоге мы его не нашли. Будем играть теми, кто есть, — ничего страшного», — откровения Моуринью.
Этому интервью — неделя. Тогда у Жозе, по сути, была одна кадровая проблема в атаке, но дико серьезная — травма Харри Кейна, разрыв мышцы задней поверхности бедра. Главный страйкер всея Англии давно на больничном и, возможно, пропустит Евро-2020. Моуринью сразу сказал, что «заменить Кейна невозможно, он слишком важен для нашей игры». Выходить в атаку лонгболами — любимая фишка Моуринью — без Харри стало и правда в разы сложнее. В «Тоттенхэме» некому цепляться за мяч, и, разумеется, нет шикарного центрфорварда, коллекционирующего голы.
Но теперь нет и Сон Хын Мина. Второй важнейшей атакующей опции «Тоттенхэма». В прошлом сезоне Кейн тоже пропускал ключевой отрезок — и именно Сон с Лукасом вытащили команду в финал Лиги чемпионов. Без голов корейца «Тоттенхэм» не прошел бы «Ман Сити», и безумия с «Аяксом» просто бы не было.
И сейчас Сон хорош — только в воскресенье он сделал дубль в ворота «Астон Виллы» (3:2) и аж 7 раз залупил по воротам. А победу «Тоттенхэму» кореец принес аж на 94-й минуте. После игры Сон был исключительно позитивен — как и Моуринью, шутивший над своим форвардом. «Ты говоришь про голы, которые забил, или про голы, которые не забил?».
Но уже сегодня ни Жозе, ни Сону не до смеха. Оказывается, еще в начале матча на «Вилла Парк» кореец получил серьезную травму — перелом руки. Сон отыграл с болью все 90 минут, но после встречи поехал на обследование. И узнал очень плохую для себя и «Тоттенхэма» новость — он выбыл на 6−8 недель. Полтора месяца (или даже два) «шпорам» выживать и без Кейна, и без Сона.
И без нового форварда. В зимнее трансферное окно «Тоттенхэм» кем только не интересовался — Пентеком, Виллианом Жозе, Льоренте (хотели вернуть обратно из «Наполи») и даже Артемом Дзюбой. Это правда — форвард «Зенита» подтвердил.
«Когда Кейн сломался, со мной связались на новогодних праздниках — от Жозе Моуринью, я так понимаю. Но «Зенит» мне сказал: «Нет». Предварительно у меня был разговор с Алексеем Борисовичем [Миллером], я услышал его слова. Я очень уважительно к нему отношусь. У нас очень хорошие отношения, поэтому
Если бы «Тоттенхэм» меня прям очень сильно хотел, они были бы понастойчивее. Интерес был — действительно. Я со своей стороны сказал: «Делайте, хватайтесь, я со своей своей стороны спрошу». Вот и все", — слова Дзюбы в интервью «России 24».
Антон Матвеев