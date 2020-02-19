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09:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа ежемесячная сумма выделяемых Роналду для невесты денег

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду выделяет невесте Джиорджине Родригес 96 тысяч евро в месяц. Об этом сообщает The Sun.

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Спутница 35-летнего португальца тратит эту сумму не только на себя. Родригес воспитывает троих детей Роналду и их общую дочь Алану Мартину.

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В сентябре 2019-го La Gazzetta dello Sport раскрыла зарплату Роналду в «Ювентусе». Согласно данным издания, годовой оклад форварда составляет 31 миллион евро. Это делает его самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Италии.

Роналду перешел из мадридского «Реала» в «Ювентус» летом 2018-го. Трансфер обошелся туринцам в 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии на счету Роналду 20 голов в 20 матчах.

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