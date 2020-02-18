Исламхан снова вышел в старте и провел второй матч за «Аль-Айн» в Лиге чемпионов

В рамках второго тура группового этапа его команда дома проиграла «Аль-Насру» из Саудовской Аравии — 1:2. На 18-й минуте француз Омар Ясен вывел хозяев вперед, но гости ответили голами Мухтара Али на 57-й и Абдерразака Хамдаллы на 80-й.

В этом матче Исламхан вышел в стартовом составе. Казахстанец покинул поле на 68-й минуте — вместо него вышел хавбек Мохсен Абдулла.

В ЛЧ Исламхан дебютировал 11 февраля, когда вышел в стартовом составе в матче против иранского «Сепахана» (0:4). Следующую игру в турнире «Аль-Айн» проведет 3 марта дома против катарского «Аль-Садда», который тренирует чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Хави.

В «Аль-Айн» Исламхан перешел 31 января, подписав контракт до конца сезона. В дебютном матче за новый клуб против «Аль-Васла» (5:0) казахстанец вышел на замену и отдал голевую передачу.

Всего на счету Исламхана уже пять матчей за «Аль-Айн»: три в чемпионате и два в Лиге чемпионов. Причем в последних трех играх он выходил на поле в стартовом составе.