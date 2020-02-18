Форвард сборной Казахстана принес «Шахтеру» победу над российским клубом

Игра завершилась со счетом 2:1. У «горняков» забили нигерийский форвард Мухаммед Усман и нападающий сборной Казахстана Бауыржан Турысбек.

В прошлом сезоне «Шахтер» стал девятым в КПЛ, а «Новосибирск» выступает в третьей по силе лиге России и ушел на зимний перерыв на третьем месте в зоне «Восток».

Победу одержал и «Иртыш», который встречался с белорусской «Ислочью» — 3:1. У павлодарцев пенальти реализовал сербский защитник Милош Стаменкович, а с игры забили португальский хавбек Карлос Фонсека и форвард Арман Нусип.