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21:23 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард сборной Казахстана принес «Шахтеру» победу над российским клубом

Карагандинский «Шахтер» победил российский «Новосибирск» в товарищеском матче на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра завершилась со счетом 2:1. У «горняков» забили нигерийский форвард Мухаммед Усман и нападающий сборной Казахстана Бауыржан Турысбек.

В прошлом сезоне «Шахтер» стал девятым в КПЛ, а «Новосибирск» выступает в третьей по силе лиге России и ушел на зимний перерыв на третьем месте в зоне «Восток».

Победу одержал и «Иртыш», который встречался с белорусской «Ислочью» — 3:1. У павлодарцев пенальти реализовал сербский защитник Милош Стаменкович, а с игры забили португальский хавбек Карлос Фонсека и форвард Арман Нусип.

В прошлом сезоне «Иртыш» стал восьмым в КПЛ, а «Ислочь» заняла пятое место в своем чемпионате.

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