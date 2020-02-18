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21:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» потерпел первое поражение после назначения Григория Бабаяна

Костанайский «Тобол» проиграл латвийскому «Спартаку» из Юрмалы в товарищеском матче на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча завершилась со счетом 0:1. Единственный гол в матче был забит во втором тайме.

В прошлом сезоне «Тобол» стал четвертым в КПЛ, а «Спартак» второй год подряд финишировал пятым.

Для «Тобола» это поражение стало первым под руководством главного тренера Григория Бабаяна. До встречи со «Спартаком» костанайцы в Турции сыграли с белорусской «Ислочью» (0:0), боснийским «Сараево» (0:0) и киевским «Динамо» (4:2), а в ОАЭ — со словацкой «Жилиной» (1:1).

О назначении 39-летнего Бабаяна «Тобол» объявил 14 декабря. С 2012 года он работал в «Астане», в том числе и главным тренером.

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