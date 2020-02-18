«Тобол» потерпел первое поражение после назначения Григория Бабаяна

Встреча завершилась со счетом 0:1. Единственный гол в матче был забит во втором тайме.

В прошлом сезоне «Тобол» стал четвертым в КПЛ, а «Спартак» второй год подряд финишировал пятым.

Для «Тобола» это поражение стало первым под руководством главного тренера Григория Бабаяна. До встречи со «Спартаком» костанайцы в Турции сыграли с белорусской «Ислочью» (0:0), боснийским «Сараево» (0:0) и киевским «Динамо» (4:2), а в ОАЭ — со словацкой «Жилиной» (1:1).