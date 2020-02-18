Текущие события
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия Д
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
17.02
Милан
Торино
10
Футбол. Зарубежный
17.02
Челси
Манчестер Юнайтед
02
Футбол. Зарубежный
19.02
Манчестер Сити
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Еврокубки
19.02
Аталанта
Валенсия
Все события
Фоторепортажи
12Логинов выиграл спринт на ЧМ
12Кроссовки, которые помогут скрасить ожидание весны
21:58 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок казахстанской премьер-лиги сыграл против участника Лиги чемпионов

Актауский «Каспий» проиграл белорусскому «Динамо-Брест» в товарищеском матче, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Игра на сборах в Турции завершилась со счетом 0:1. Исход матча решил гол на 74-й минуте, а у динамовцев в стартовом составе вышел казахстанский полузащитник Владислав Васильев.

В прошлом сезоне «Каспий» стал серебряным призером первой лиги и спустя 19 лет вернулся в высший дивизион, а «Динамо-Брест» впервые в своей истории выиграл чемпионат Беларуси и летом этого года дебютирует в Лиге чемпионов.

Читайте также
Динамо Брс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
"Сарыарка" узнала соперника по первому раунду плей-офф ВХЛ
Норвежский лыжник сбил Большунова в гонке на «Ски Туре» в Швеции
Бывший вратарь «Зенита» подписал контракт с «Арсеналом»
«Логинова кинули, а я поддерживал»: жесткое выступление Тихонова
Экс-защитник сборной России по футболу стал игроком «Спартака»
«Ак Барс» в четвертый раз выиграл Восточную конференцию КХЛ
Икер Касильяс принял решение завершить игровую карьеру
Хавбек «Ювентуса» заключил контракт с дортмундской «Боруссией»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь