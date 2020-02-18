Новичок казахстанской премьер-лиги сыграл против участника Лиги чемпионов

Игра на сборах в Турции завершилась со счетом 0:1. Исход матча решил гол на 74-й минуте, а у динамовцев в стартовом составе вышел казахстанский полузащитник Владислав Васильев.

В прошлом сезоне «Каспий» стал серебряным призером первой лиги и спустя 19 лет вернулся в высший дивизион, а «Динамо-Брест» впервые в своей истории выиграл чемпионат Беларуси и летом этого года дебютирует в Лиге чемпионов.