«Тобол» присмотрел нападающего из Бельгии за миллион евро

По информации источника, 24-летний форвард в ближайшее время подпишет контракт с костанайским «Тоболом». По предварительной договоренности, речь идет об аренде до лета 2020 года.

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«К этому решению его подтолкнули несколько факторов. Один из них — то, что два полузащитника сборной Грузии, Джаба Канкава и Ника Квеквескири, будут на поле рядом с ним, облегчая адаптацию и игру. Еще один фактор, и самый важный, — это получение игровой практики, которой игрок хочет добиться в казахстанском клубе», — пишет издание.

В текущем сезоне чемпионата Бельгии Зарандия провел за «Зюлте Варегем» 18 матчей, в которых отметился тремя голевыми передачами. Также в его карьере значатся тбилисский «Локомотив», бельгийский «Генк» и польская «Арка». В составе сборной Грузии он сыграл две встречи.