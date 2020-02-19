«Тобол» присмотрел нападающего из Бельгии за миллион евро
Нападающий бельгийского клуба «Зюлте-Варегем» и сборной Грузии по футболу Лука Зарандия продолжит карьеру в Казахстане. Об этом пишет газета «Лело».
Нападающий бельгийского клуба «Зюлте-Варегем» и сборной Грузии по футболу Лука Зарандия продолжит карьеру в Казахстане. Об этом пишет газета «Лело».
По информации источника, 24-летний форвард в ближайшее время подпишет контракт с костанайским «Тоболом». По предварительной договоренности, речь идет об аренде до лета 2020 года.
«К этому решению его подтолкнули несколько факторов. Один из них — то, что два полузащитника сборной Грузии, Джаба Канкава и Ника Квеквескири, будут на поле рядом с ним, облегчая адаптацию и игру. Еще один фактор, и самый важный, — это получение игровой практики, которой игрок хочет добиться в казахстанском клубе», — пишет издание.
В текущем сезоне чемпионата Бельгии Зарандия провел за «Зюлте Варегем» 18 матчей, в которых отметился тремя голевыми передачами. Также в его карьере значатся тбилисский «Локомотив», бельгийский «Генк» и польская «Арка». В составе сборной Грузии он сыграл две встречи.
Прошлым летом «Зюлте Варегем» выкупил игрока у «Арки» за миллион евро. При этом его трансферная стоимость по оценке Transfermarkt составляет 1,3 миллиона евро. Контракт с бельгийским клубом рассчитан до лета 2022 года.