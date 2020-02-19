Казахстанский клуб купил побывавшего в системе «Спортинга» и «Бенфики» португальского футболиста
Португальский универсал болгарской команды «Берое» Педру Эужениу продолжит карьеру в «Жетысу», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Португальский универсал болгарской команды «Берое» Педру Эужениу продолжит карьеру в «Жетысу», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Контракт с 29-летним легионером, способным сыграть как в атаке, так и в защите, подписан до конца года. Сумма сделки, по сведениям Transfermarkt, составила 25 тысяч евро. За клуб из города
Также в его карьере были турецкий «Алтай Измир», болгарские «Верея», «Черно Море», «Хасково», португальские «Фаренсе», «Лоюлетано». В молодости побывал в системе известных португальских клубов «Спортинг» и «Бенфика». За юношескую сборную своей страны провел пять игр.
Рыночная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, оценивается в 350 тысяч евро.
В межсезонье талдыкорганцы также подписали Вадима Побудея («Днепр», Могилев), Егора Зубовича, Андрея Залеского (оба — «Динамо», Минск), Доньета Шкодру («Шахтер», Караганда), Стефана Живковича («AE Лариса»), Георги Пашова («Арарат-Армения»).
Расположение семиреченцев покинули Олег Хромцов («Акжайык»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Камо Оганесян («Кайрат»), Мантас Куклис («Жальгирис»), Еркин Тапалов («Каспий»), Рифат Нурмугамет («Кайрат», окончание аренды), Андрей Лебедев, Рауль Джалилов, Айк Ишханян.