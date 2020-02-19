Казахстанский клуб купил побывавшего в системе «Спортинга» и «Бенфики» португальского футболиста

Контракт с 29-летним легионером, способным сыграть как в атаке, так и в защите, подписан до конца года. Сумма сделки, по сведениям Transfermarkt, составила 25 тысяч евро. За клуб из города Стара-Загора он выступал в разные периоды — в сезонах 2012/2013, 2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020.