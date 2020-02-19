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10:27 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб купил побывавшего в системе «Спортинга» и «Бенфики» португальского футболиста

Португальский универсал болгарской команды «Берое» Педру Эужениу продолжит карьеру в «Жетысу», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Контракт с 29-летним легионером, способным сыграть как в атаке, так и в защите, подписан до конца года. Сумма сделки, по сведениям Transfermarkt, составила 25 тысяч евро. За клуб из города Стара-Загора он выступал в разные периоды — в сезонах 2012/2013, 2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020.

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Также в его карьере были турецкий «Алтай Измир», болгарские «Верея», «Черно Море», «Хасково», португальские «Фаренсе», «Лоюлетано». В молодости побывал в системе известных португальских клубов «Спортинг» и «Бенфика». За юношескую сборную своей страны провел пять игр.

Рыночная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, оценивается в 350 тысяч евро.

В межсезонье талдыкорганцы также подписали Вадима Побудея («Днепр», Могилев), Егора Зубовича, Андрея Залеского (оба — «Динамо», Минск), Доньета Шкодру («Шахтер», Караганда), Стефана Живковича («AE Лариса»), Георги Пашова («Арарат-Армения»).

Расположение семиреченцев покинули Олег Хромцов («Акжайык»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Камо Оганесян («Кайрат»), Мантас Куклис («Жальгирис»), Еркин Тапалов («Каспий»), Рифат Нурмугамет («Кайрат», окончание аренды), Андрей Лебедев, Рауль Джалилов, Айк Ишханян.

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