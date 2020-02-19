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10:50 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок КПЛ объявил о трансфере экс-футболиста «Астаны»

Петропавловский «Кызыл-Жар СК» объявил о подписании контракта с 25-летним защитником Бериком Шаиховым.

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В прошедшем сезоне 25-летний игрок выступал за «Шахтер». В составе карагандинской команды он провел 15 матчей.

Шаихов — воспитанник талдыкорганского футбола и бразильской академии «Оле Бразил». Ранее играл за «Акжайык», «Астану», «Окжетпес» и «Жетысу».

В прошедшем сезоне «Кызыл-Жар СК» стал чемпионом первой лиги и завоевал путевку в премьер-лигу.

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