Новичок КПЛ объявил о трансфере экс-футболиста «Астаны»
Петропавловский «Кызыл-Жар СК» объявил о подписании контракта с 25-летним защитником Бериком Шаиховым.
Петропавловский «Кызыл-Жар СК» объявил о подписании контракта с 25-летним защитником Бериком Шаиховым.
В прошедшем сезоне 25-летний игрок выступал за «Шахтер». В составе карагандинской команды он провел 15 матчей.
Шаихов — воспитанник талдыкорганского футбола и бразильской академии «Оле Бразил». Ранее играл за «Акжайык», «Астану», «Окжетпес» и «Жетысу».
В прошедшем сезоне «Кызыл-Жар СК» стал чемпионом первой лиги и завоевал путевку в