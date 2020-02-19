Новичок КПЛ объявил о трансфере экс-футболиста «Астаны»

В прошедшем сезоне 25-летний игрок выступал за «Шахтер». В составе карагандинской команды он провел 15 матчей.

Шаихов — воспитанник талдыкорганского футбола и бразильской академии «Оле Бразил». Ранее играл за «Акжайык», «Астану», «Окжетпес» и «Жетысу».