Казахстанский клуб подтвердил переход форварда из Бельгии за миллион евро
Костанайский «Тобол» на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитник сборной Грузии Луки Зарандия. Аренда рассчитана до 31 июля 2020 года.
Костанайский «Тобол» на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитник сборной Грузии Луки Зарандия. Аренда рассчитана до 31 июля 2020 года.
Первым профессиональным клубом Луки стал «Локомотив» из Тбилиси, в академии которого футболист провел несколько лет.
В 2014 году Зарандия перешел в бельгийский «Генк», но вскоре вернулся в состав «железнодорожников». Через сезон состоялся еще один отъезд за границу — на этот раз в Польшу. В «Арке» из Гдыни полузащитник провел три сезона, завоевав Кубок Польши и два Суперкубка. Последним клубом Луки стал бельгийский «Зюлте-Варегем».
В текущем сезоне чемпионата Бельгии Зарандия провел за «Зюлте Варегем» 18 матчей, в которых отметился тремя голевыми передачами. В составе сборной Грузии он сыграл две встречи.
Прошлым летом «Зюлте Варегем» выкупил игрока у «Арки» за миллион евро. При этом его трансферная стоимость по оценке Transfermarkt составляет 1,3 миллиона евро. Контракт с бельгийским клубом рассчитан до лета 2022 года.