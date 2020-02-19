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12:46 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб подтвердил переход форварда из Бельгии за миллион евро

Костанайский «Тобол» на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитник сборной Грузии Луки Зарандия. Аренда рассчитана до 31 июля 2020 года.

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Первым профессиональным клубом Луки стал «Локомотив» из Тбилиси, в академии которого футболист провел несколько лет.

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В 2014 году Зарандия перешел в бельгийский «Генк», но вскоре вернулся в состав «железнодорожников». Через сезон состоялся еще один отъезд за границу — на этот раз в Польшу. В «Арке» из Гдыни полузащитник провел три сезона, завоевав Кубок Польши и два Суперкубка. Последним клубом Луки стал бельгийский «Зюлте-Варегем».

В текущем сезоне чемпионата Бельгии Зарандия провел за «Зюлте Варегем» 18 матчей, в которых отметился тремя голевыми передачами. В составе сборной Грузии он сыграл две встречи.

Прошлым летом «Зюлте Варегем» выкупил игрока у «Арки» за миллион евро. При этом его трансферная стоимость по оценке Transfermarkt составляет 1,3 миллиона евро. Контракт с бельгийским клубом рассчитан до лета 2022 года.

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