«Астана» нашла новый клуб для своего воспитанника

Прокопенко является воспитанником «Астаны», он играл за молодежные команды клуба в первой и во второй лигах. В сезоне-2019 на его счету 13 матчей в составе «Астаны-М», в которых нападающий забил шесть голов и сделал три голевые передачи. Также на его счету один матч за основу «Астаны» в КПЛ и еще одна игра — в Кубке Казахстана.