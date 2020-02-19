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13:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» нашла новый клуб для своего воспитанника

Нападающий «Астаны» и молодежной сборной Казахстана Владислав Прокопенко может продолжить карьеру в «Актобе», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Тренерский штаб столичного клуба не гарантирует место в составе своему воспитаннику, поэтому 19-летний форвард должен отправиться в аренду.

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Интерес к нему проявляет «Актобе», который уже пригласил футболиста на сборы в Турцию.

Прокопенко является воспитанником «Астаны», он играл за молодежные команды клуба в первой и во второй лигах. В сезоне-2019 на его счету 13 матчей в составе «Астаны-М», в которых нападающий забил шесть голов и сделал три голевые передачи. Также на его счету один матч за основу «Астаны» в КПЛ и еще одна игра — в Кубке Казахстана.

Прокопенко выступал за различные юношеские сборные Казахстана. В текущем отборочном цикле молодежного чемпионата Европы нападающий провел три матча, в которых забил один гол.

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