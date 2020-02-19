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13:08 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты брестского «Динамо» победили «Каспий» на сборе в Турции

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы провели очередные контрольные матчи на предсезонном сборе в Турции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Чемпионы Беларуси футболисты брестского «Динамо» с минимальным перевесом одолели казахстанский «Каспий» из Актау — 1:0. Единственный гол в этой встрече на 74-й минуте забил Максим Витус. Заключительный матч брестчане проведут 21 февраля против еще одного казахстанского клуба «Тобола» из Костаная.

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Бронзовый призер белорусского первенства солигорский «Шахтер» разошелся миром с грузинским клубом «Дила» из Гори — 0:0. Следующим соперником «горняков» будет туркменский «Шагадам».

Футболисты «Ислочи» уступили казахстанскому «Иртышу» из Павлодара со счетом 1:3. У проигравших гол забил Момо Янсане. На 22 февраля у команды Виталия Жуковского намечен спарринг с чемпионом России «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

«Минск» сыграл вничью с представителем российской премьер-лиги московским «Динамо» — 1:1. В составе минчан гол на счету Антона Шрамченко, который открыл счет на 26-й минуте игры. В воскресенье, 23 февраля, футболисты «Минска» завершат сбор двумя спаррингами с украинскими командами «Минай» (Ужгородская область) и «Верес» (Ровно).

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