Футболисты брестского «Динамо» победили «Каспий» на сборе в Турции

Чемпионы Беларуси футболисты брестского «Динамо» с минимальным перевесом одолели казахстанский «Каспий» из Актау — 1:0. Единственный гол в этой встрече на 74-й минуте забил Максим Витус. Заключительный матч брестчане проведут 21 февраля против еще одного казахстанского клуба «Тобола» из Костаная.

Бронзовый призер белорусского первенства солигорский «Шахтер» разошелся миром с грузинским клубом «Дила» из Гори — 0:0. Следующим соперником «горняков» будет туркменский «Шагадам».

Футболисты «Ислочи» уступили казахстанскому «Иртышу» из Павлодара со счетом 1:3. У проигравших гол забил Момо Янсане. На 22 февраля у команды Виталия Жуковского намечен спарринг с чемпионом России «Зенитом» из Санкт-Петербурга.