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13:53 (мск), источник: Vesti.kz

Арендованный у «Астаны» форвард стал одним из самых дорогих игроков европейского клуба

Форвард сборной Кюрасао Рангело Янга с рыночной стоимостью в 1,1 миллиона евро стал четвертым среди самых дорогих футболистов швейцарского «Лугано», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В тройку вошли 23-летний вратарь Ноам Бауманн (два миллиона евро), 28-летний полузащитник Маттиа Боттани (1,5 миллиона евро) и 28-летний хавбек Марко Араторе (1,3 миллиона евро).

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27-летний Янга был арендован швейцарским клубом у «Астаны» до 30 июня. Легионер выступал за казахстанский клуб с лета 2018 года, во всех турнирах сыграл 64 матча, забив 11 мячей и отдав три ассиста.

В текущем чемпионате «Лугано» с 25 очками идет на седьмом месте из десяти после 22 туров.

Зимой расположение «Астаны» также покинули Ричард Алмейда («Бани Яс»), Роман Муртазаев, Серикжан Мужиков (оба — «Тобол»), Сергей Хижниченко («Ордабасы»), Талгат Кусяпов («Окжетпес»), Александо Мокин, Фирмин Мубеле.

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