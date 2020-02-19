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14:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Марадоне принесли неизвестное вещество во время матча

Главному тренеру клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадоне принесли неизвестное вещество во время матча чемпионата Аргентины с «Росарио Сентраль». Видео появилось в Twitter-аккаунте Dr Tangalanga.

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Один из помощников передал Марадоне пакетик вещества, после чего другой указал пальцем на снимавшую тренера камеру. Тогда ассистенты обступили аргентинца, прикрыв его от оператора.

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Марадона возглавил «Химнасию» в сентябре 2019 года. До этого он работал в ряде команд, среди которых брестское «Динамо». Аргентинец занимал должность председателя клуба.

Во время игровой карьеры Марадона употреблял наркотики. По его словам, он поборол зависимость в 2004 году.

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