Марадоне принесли неизвестное вещество во время матча

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Один из помощников передал Марадоне пакетик вещества, после чего другой указал пальцем на снимавшую тренера камеру. Тогда ассистенты обступили аргентинца, прикрыв его от оператора.

Марадона возглавил «Химнасию» в сентябре 2019 года. До этого он работал в ряде команд, среди которых брестское «Динамо». Аргентинец занимал должность председателя клуба.

Во время игровой карьеры Марадона употреблял наркотики. По его словам, он поборол зависимость в 2004 году.