Легионер с десятью голами в КПЛ объяснил свой уход из «Астаны»
Нападающий сборной Кюрасао и «Астаны» Рангело Янга прокомментировал свой переход в швейцарский клуб «Лугано», в котором отыграет на правах аренды до 30 июня.
Нападающий сборной Кюрасао и «Астаны» Рангело Янга прокомментировал свой переход в швейцарский клуб «Лугано», в котором отыграет на правах аренды до 30 июня.
«В первый год все прошло хорошо в “Астане”. Я забил пять голов (на самом деле четыре) в десяти матчах и чувствовал себя комфортно. Затем со сменой тренера у меня было меньше уверенности и игрового времени, и когда вы чувствуете себя нехорошо, то ищете лекарство: в
Напомним, «Астана» объявила об уходе 27-летнего легионера 17 февраля. За казахстанский клуб он играл с лета 2018 года, во всех турнирах провел 64 матча, забив 11 мячей и отдав три результативные передачи.
До переезда в Казахстан Янга выступал за словацкий «Тренчин», бельгийский «Гент», кипрскую «Омонию» и нидерландские «Виллем II», «Эксельсиор» и «Дордрехт».