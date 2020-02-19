Легионер с десятью голами в КПЛ объяснил свой уход из «Астаны»

«В первый год все прошло хорошо в “Астане”. Я забил пять голов (на самом деле четыре) в десяти матчах и чувствовал себя комфортно. Затем со сменой тренера у меня было меньше уверенности и игрового времени, и когда вы чувствуете себя нехорошо, то ищете лекарство: в какой-то момент поступило предложение “Лугано”, и вот я здесь, чтобы играть и выигрывать. Я профессионал, чувствую себя хорошо и не думаю, что у меня есть проблемы с выходом на поле уже в это воскресенье. Мои характеристики — это те, которые вы знаете: мне нравится быть в штрафной соперника, использовать свои навыки. Я ничего не обещаю, но я подготовился неплохо физически и постараюсь усердно работать здесь, чтобы помочь клубу набрать как можно больше очков. Я многому научился у Патрика Клюйверта, который некоторое время тренировал сборную Кюрасао. Он научил меня нескольким трюкам, чтобы стать сильнее и результативнее. Когда я был молодым, моим кумиром был Тьерри Анри», — сказал Янга швейцарским СМИ.