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14:35 (мск), источник: Vesti.kz

Легионер с десятью голами в КПЛ объяснил свой уход из «Астаны»

Нападающий сборной Кюрасао и «Астаны» Рангело Янга прокомментировал свой переход в швейцарский клуб «Лугано», в котором отыграет на правах аренды до 30 июня.

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«В первый год все прошло хорошо в “Астане”. Я забил пять голов (на самом деле четыре) в десяти матчах и чувствовал себя комфортно. Затем со сменой тренера у меня было меньше уверенности и игрового времени, и когда вы чувствуете себя нехорошо, то ищете лекарство: в какой-то момент поступило предложение “Лугано”, и вот я здесь, чтобы играть и выигрывать. Я профессионал, чувствую себя хорошо и не думаю, что у меня есть проблемы с выходом на поле уже в это воскресенье. Мои характеристики — это те, которые вы знаете: мне нравится быть в штрафной соперника, использовать свои навыки. Я ничего не обещаю, но я подготовился неплохо физически и постараюсь усердно работать здесь, чтобы помочь клубу набрать как можно больше очков. Я многому научился у Патрика Клюйверта, который некоторое время тренировал сборную Кюрасао. Он научил меня нескольким трюкам, чтобы стать сильнее и результативнее. Когда я был молодым, моим кумиром был Тьерри Анри», — сказал Янга швейцарским СМИ.

Напомним, «Астана» объявила об уходе 27-летнего легионера 17 февраля. За казахстанский клуб он играл с лета 2018 года, во всех турнирах провел 64 матча, забив 11 мячей и отдав три результативные передачи.

До переезда в Казахстан Янга выступал за словацкий «Тренчин», бельгийский «Гент», кипрскую «Омонию» и нидерландские «Виллем II», «Эксельсиор» и «Дордрехт».

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