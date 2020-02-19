СМИ: «Лестер» заинтересован в услугах Лалланы
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. «Лестер Сити» вступил в переговоры с представителями футболиста «Ливерпуля» Адама Лалланы, контракт которого с мерсисайдским клубом заканчивается летом, сообщает Sky Sports.
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. «Лестер Сити» вступил в переговоры с представителями футболиста «Ливерпуля» Адама Лалланы, контракт которого с мерсисайдским клубом заканчивается летом, сообщает Sky Sports.
Как отмечается, 31-летний полузащитник сборной Англии получил разрешение от руководства «Ливерпуля» вести переговоры с другими клубами. По информации источника, руководство уже сообщило игроку, что не собирается продлевать с ним контракт.
Также в услугах Лалланы, который выступает за «Ливерпуль» с 2014 года, заинтересованы лондонские «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».