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15:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Лестер» заинтересован в услугах Лалланы

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. «Лестер Сити» вступил в переговоры с представителями футболиста «Ливерпуля» Адама Лалланы, контракт которого с мерсисайдским клубом заканчивается летом, сообщает Sky Sports.

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Источник: AP 2020

Как отмечается, 31-летний полузащитник сборной Англии получил разрешение от руководства «Ливерпуля» вести переговоры с другими клубами. По информации источника, руководство уже сообщило игроку, что не собирается продлевать с ним контракт.

Также в услугах Лалланы, который выступает за «Ливерпуль» с 2014 года, заинтересованы лондонские «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

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