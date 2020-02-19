СМИ узнали о срочном заседании правления «Барселоны» из-за скандала

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Ранее испанская газета Marca сообщила, что «Барселона» пыталась воздействовать на общественное мнение через социальные сети, чтобы защитить имидж президента клуба Жозепа Марии Бартомеу.

Для этого «сине-гранатовые» наняли компанию I3 Ventures, которая оставляла негативные комментарии на страницах игроков клубов, в том числе в соцсетях Лионеля Месии, Жерара Пике, бывшего главного тренера команды Хосепа Гвардиолы и других. Начало этих записей датируется 2017 годом. «Барселона» опровергла данную информацию.

В связи с появлением данной информации правление «Барселоны» вынуждено собраться на срочное заседание, которое будет проходить под председательством Бартомеу. Кроме этого вопроса руководители клуба должны обсудить трансфер датского нападающего «Леганеса» Мартина Брейтуэйта.