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16:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ узнали о срочном заседании правления «Барселоны» из-за скандала

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Правление испанского футбольного клуба «Барселона» проведет в среду срочное заседание в связи со скандалом с распространением негатива в адрес игроков команды, сообщает Sport.es.

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Ранее испанская газета Marca сообщила, что «Барселона» пыталась воздействовать на общественное мнение через социальные сети, чтобы защитить имидж президента клуба Жозепа Марии Бартомеу.

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Для этого «сине-гранатовые» наняли компанию I3 Ventures, которая оставляла негативные комментарии на страницах игроков клубов, в том числе в соцсетях Лионеля Месии, Жерара Пике, бывшего главного тренера команды Хосепа Гвардиолы и других. Начало этих записей датируется 2017 годом. «Барселона» опровергла данную информацию.

В связи с появлением данной информации правление «Барселоны» вынуждено собраться на срочное заседание, которое будет проходить под председательством Бартомеу. Кроме этого вопроса руководители клуба должны обсудить трансфер датского нападающего «Леганеса» Мартина Брейтуэйта.

Ранее испанская Ла Лига разрешила «Барселоне» купить футболиста вне трансферного окна в качестве замены форварду Усману Дембеле, который выбыл до конца сезона из-за травмы.

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