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16:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Одноклубник Смолова по «Сельте» Васкес выбыл на месяц из-за травмы

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Партнер российского футболиста Федора Смолова по «Сельте» Кевин Васкес выбыл из строя на срок до месяца из-за травмы, сообщается на официальном сайте испанской команды.

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Васкес получил повреждение в воскресенье, 16 февраля, в матче против мадридского «Реала» (2:2), в котором Смолов забил свой первый мяч за «Сельту». 26-летний защитник был заменен на 55-й минуте встречи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как отмечается, Васкес прошел углубленное медобследование, которое выявило у него растяжение внешней боковой связки правого колена. Сроки восстановления игрока составляют от трех до четырех недель.

Васкес точно пропустит матчи чемпионата страны против «Леганеса» (22 февраля), «Гранады» (29 февраля) и «Хетафе» (7 марта), под вопросом его участие в игре против «Вильярреала» (15 марта).

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