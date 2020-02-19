Одноклубник Смолова по «Сельте» Васкес выбыл на месяц из-за травмы
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Партнер российского футболиста Федора Смолова по «Сельте» Кевин Васкес выбыл из строя на срок до месяца
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Партнер российского футболиста Федора Смолова по «Сельте» Кевин Васкес выбыл из строя на срок до месяца
Васкес получил повреждение в воскресенье, 16 февраля, в матче против мадридского «Реала» (2:2), в котором Смолов забил свой первый мяч за «Сельту». 26-летний защитник был заменен на 55-й минуте встречи.
Как отмечается, Васкес прошел углубленное медобследование, которое выявило у него растяжение внешней боковой связки правого колена. Сроки восстановления игрока составляют от трех до четырех недель.
Васкес точно пропустит матчи чемпионата страны против «Леганеса» (22 февраля), «Гранады» (29 февраля) и «Хетафе» (7 марта), под вопросом его участие в игре против «Вильярреала» (15 марта).