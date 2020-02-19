Одноклубник Смолова по «Сельте» Васкес выбыл на месяц из-за травмы

Васкес получил повреждение в воскресенье, 16 февраля, в матче против мадридского «Реала» (2:2), в котором Смолов забил свой первый мяч за «Сельту». 26-летний защитник был заменен на 55-й минуте встречи.

Как отмечается, Васкес прошел углубленное медобследование, которое выявило у него растяжение внешней боковой связки правого колена. Сроки восстановления игрока составляют от трех до четырех недель.