«Кайрат» забил три гола за 22 минуты и победил клуб российской премьер-лиги

Игра прошла сегодня, 19 февраля, в Белеке и завершилась со счетом 3:2. Все три гола «Кайрат» забил в первом тайме: на 14-й минуте забил нападающий Абат Аймбетов, на 16-й — сербский защитник Раде Дугалич, а на 36-й — польский хавбек Конрад Вжесиньски.

На это «Рубин» смог ответить двумя мячами во втором тайме. На 75-й минуте пенальти реализовал грузинский полузащитник Зурико Давиташвили, а на 89-й с игры забил датский хавбек Оливер Абильдгор.

В прошлом сезоне «Кайрат» снова стал серебряным призером КПЛ, а «Рубин» ушел на зимний перерыв в российской премьер-лиге на 13-м из 16 клубов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/oU9B8LfXby0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.