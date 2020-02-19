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16:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» забил три гола за 22 минуты и победил клуб российской премьер-лиги

Алматинский «Кайрат» победил казанский «Рубин» в товарищеском матче на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра прошла сегодня, 19 февраля, в Белеке и завершилась со счетом 3:2. Все три гола «Кайрат» забил в первом тайме: на 14-й минуте забил нападающий Абат Аймбетов, на 16-й — сербский защитник Раде Дугалич, а на 36-й — польский хавбек Конрад Вжесиньски.

На это «Рубин» смог ответить двумя мячами во втором тайме. На 75-й минуте пенальти реализовал грузинский полузащитник Зурико Давиташвили, а на 89-й с игры забил датский хавбек Оливер Абильдгор.

В прошлом сезоне «Кайрат» снова стал серебряным призером КПЛ, а «Рубин» ушел на зимний перерыв в российской премьер-лиге на 13-м из 16 клубов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее «Кайрат» на втором сборе в Турции уступил питерскому «Зениту» (1:3), победил украинский «Днепр-1» (4:2) и сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1). Матч с «Рубином» стал для алматинцев последним на УТС.

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