Шпилевский рассказал о победе над российским клубом, замене Исламхана и ожидании новичков

Игра между казахстанским и российским клубами прошла сегодня, 19 февраля, на сборах в Турции и завершилась со счетом 3:2, причем алматинцы с 36-й до 75-й минуты вели 3:0.

— Хороший соперник был. То, что мы хотели, то и получили. Результатом в конце немного разочарован. Мы обязаны были в первом тайме забивать пять-шесть мячей, а в конце игры пропустили два. До замен провели очень хороший матч. Ребята развиваются и принимают то, что мы от них хотим и требуем, показывая стопроцентную самоотдачу. Плюс в фазах атаки мы очень сильно прибавили. Очень радует взаимодействие игроков на поле.

Можно гордиться тем, как эта команда провела эти учебно-тренировочные сборы. Завершили их на положительной ноте, но, опять же, осталось две недели, чтобы подтянуть некоторые нюансы. Надеюсь, к нам еще присоединится кто-то из новичков, а 7 марта с большим удовольствием и терпением будем рваться в бой.

— Сегодня Абат Аймбетов принял участие в двух голевых атаках. Как оцените его игру?

— Мы знали, кого мы берем и о его сильных сторонах. Он показывает это, и плюс он прибавил в физических кондициях. Сейчас он смотрится гораздо свежее и показывает на поле то, что делало его сильным в прошлом году. Очень рады, что он не боится и принимает участие в игре. Однако, ему надо работать над завершением, чтобы его действия были еще эффективнее.

— Некоторые болельщики говорят, что Косович способен заменить Исламхана.

— Мы знаем, какие сильные качества у Небойши. В том году у него был очень плохой сезон, и он это понимает. Мы с ним очень много общались перед началом того сезона, а также по его окончании. Его прооперировали в декабре, и он все еще не стопроцентно готов. То, что он сейчас показывает, — очень сильно радует. Нам как раз не хватает его креатива и неординарного мышление в красной зоне, когда он отдает финальные передачи в глубину.

Он молодец, но мы не останавливаемся на этом. Ему нужно много работать, чтобы он стал тем игроком, которого мы изначально анализировали и подписывали в нашу команду.

— «Рубин» довольно неплохо выглядел на своих сборах, крупно выигрывал в спаррингах. Сегодня же команда в первом тайме просто поплыла.

— Не хочу особо сильно хвалить свою команду, но они в первый раз такое давление, коллективный прессинг почувствовали. Быстрое смещение и переключение во всех фазах игры. Все зависит от нас, и я говорю это ребятам. Если соперник сильнее нас индивидуально, то мы должны действовать за счет коллектива. Я очень доволен, мы заслуженно выиграли, но забили мало голов.