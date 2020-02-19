Шпилевский рассказал о победе над российским клубом, замене Исламхана и ожидании новичков
Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский подвел итоги победного матча против казанского «Рубина», сообщает KazFootball.kz.
Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский подвел итоги победного матча против казанского «Рубина», сообщает KazFootball.kz.
Игра между казахстанским и российским клубами прошла сегодня, 19 февраля, на сборах в Турции и завершилась со счетом 3:2, причем алматинцы с 36-й до 75-й минуты вели 3:0.
— Хороший соперник был. То, что мы хотели, то и получили. Результатом в конце немного разочарован. Мы обязаны были в первом тайме забивать
Можно гордиться тем, как эта команда провела эти
— Сегодня Абат Аймбетов принял участие в двух голевых атаках. Как оцените его игру?
— Мы знали, кого мы берем и о его сильных сторонах. Он показывает это, и плюс он прибавил в физических кондициях. Сейчас он смотрится гораздо свежее и показывает на поле то, что делало его сильным в прошлом году. Очень рады, что он не боится и принимает участие в игре. Однако, ему надо работать над завершением, чтобы его действия были еще эффективнее.
— Некоторые болельщики говорят, что Косович способен заменить Исламхана.
— Мы знаем, какие сильные качества у Небойши. В том году у него был очень плохой сезон, и он это понимает. Мы с ним очень много общались перед началом того сезона, а также по его окончании. Его прооперировали в декабре, и он все еще не стопроцентно готов. То, что он сейчас показывает, — очень сильно радует. Нам как раз не хватает его креатива и неординарного мышление в красной зоне, когда он отдает финальные передачи в глубину.
Он молодец, но мы не останавливаемся на этом. Ему нужно много работать, чтобы он стал тем игроком, которого мы изначально анализировали и подписывали в нашу команду.
— «Рубин» довольно неплохо выглядел на своих сборах, крупно выигрывал в спаррингах. Сегодня же команда в первом тайме просто поплыла.
— Не хочу особо сильно хвалить свою команду, но они в первый раз такое давление, коллективный прессинг почувствовали. Быстрое смещение и переключение во всех фазах игры. Все зависит от нас, и я говорю это ребятам. Если соперник сильнее нас индивидуально, то мы должны действовать за счет коллектива. Я очень доволен, мы заслуженно выиграли, но забили мало голов.
Ранее «Кайрат» на втором сборе в Турции уступил питерскому «Зениту» (1:3), победил украинский «Днепр-1» (4:2) и сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1). Матч с «Рубином» стал для алматинцев последним на УТС.