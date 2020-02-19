Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити
Вест Хэм Юнайтед
00
Футбол. Еврокубки
23:00
Аталанта
Валенсия
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
20.02
Спортинг
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
20.02
Хетафе
Аякс
Футбол. Еврокубки
20.02
Копенгаген
Селтик
Все события
Фоторепортажи
16Прощание с Валерием Рейнгольдом
9Погиб Коби Брайант
21:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Павлюченко: Может, Бекхэм позовет Торбинского тренером в свой клуб MLS

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Сергей Астахов. Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко в шутку предположил, что через несколько лет знаменитый в прошлом футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм может пригласить на пост главного тренера своей команды «Интер Майами» россиянина Дмитрия Торбинского.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Интер Майами» начнет выступать в MLS (Высшей футбольной лиге в США и Канаде) с 2020 года. Бывший футболист «Спартака», бронзовый призер чемпионата Европы-2008 в составе сборной России Дмитрий Торбинский ранее сообщил РИА Новости, что переехал жить в США и пробует себя в роли тренера.

«Когда Дима сказал, что уезжает жить в США чуть ли не навсегда, я ему сначала не поверил, сказал ему: “Ты что, с ума сошел?”. С другой стороны, он ответил, что его ничего не держит в Москве, хочет попробовать себя на новом месте. Он тренирует там ребят, хочет получить опыт, лицензию. Вернуться в Россию он всегда успеет. Планы у него грандиозные», — сказал Павлюченко по телефону.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В Москве с ним постоянно встречались, теперь буду ездить к нему в гости в Америку. Зная Диму, он не обращает внимания на то, что о нем пишут. Есть те, кто читает и переживает, а он спокойно ко всему относится. Кто знает, может через несколько лет Бекхэм его пригласит к себе в команду главным тренером. А он потом меня пригласит своим помощником», — смеясь, добавил экс-футболист.

Последним клубом 35-летнего Торбинского был красноярский «Енисей», который он покинул в июне 2019 года. Также футболист защищал цвета «Спартака» и «Локомотива», казанского «Рубина», «Ростова», «Краснодара», кипрского «Пафоса», в составе «красно-белых» стал обладателем Кубка России.

Читайте также
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Роскошная и откровенная российская фигуристка завершила карьеру
Над ней издевались учителя, но после этого ее портрет повесили в школе
Россиянка может сменить гражданство, если не выступит на ЧМ
Экс-футболист сборной России заявлен в ФНЛ за «Спартак-2»
Шипулин назвал наибольший годовой заработок за время карьеры
Олимпийский чемпион дал совет Большунову по борьбе с норвежцами
РФС снял с клуба РПЛ запрет на регистрацию новых футболистов
Хоккеист Никита Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким
Ольга Зайцева раскритиковала тренеров сборной России по биатлону
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь