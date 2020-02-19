Павлюченко: Может, Бекхэм позовет Торбинского тренером в свой клуб MLS

Источник: РИА "Новости"

«Интер Майами» начнет выступать в MLS (Высшей футбольной лиге в США и Канаде) с 2020 года. Бывший футболист «Спартака», бронзовый призер чемпионата Европы-2008 в составе сборной России Дмитрий Торбинский ранее сообщил РИА Новости, что переехал жить в США и пробует себя в роли тренера.

«Когда Дима сказал, что уезжает жить в США чуть ли не навсегда, я ему сначала не поверил, сказал ему: “Ты что, с ума сошел?”. С другой стороны, он ответил, что его ничего не держит в Москве, хочет попробовать себя на новом месте. Он тренирует там ребят, хочет получить опыт, лицензию. Вернуться в Россию он всегда успеет. Планы у него грандиозные», — сказал Павлюченко по телефону.

<iframe width="100%" height="360" src="//www.newstube.ru/embed/fff828dd-5e5d-44ab-9fc5-e445bfff0026?location=mail&brandsafety=&autoplay=2" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Первые футбольные хулиганские бои в США позволят «Интер Майами» попасть в высшую лигу Во время загрузки произошла ошибка.

«В Москве с ним постоянно встречались, теперь буду ездить к нему в гости в Америку. Зная Диму, он не обращает внимания на то, что о нем пишут. Есть те, кто читает и переживает, а он спокойно ко всему относится. Кто знает, может через несколько лет Бекхэм его пригласит к себе в команду главным тренером. А он потом меня пригласит своим помощником», — смеясь, добавил экс-футболист.