Участник Лиги Европы от Казахстана решил расстаться с вратарем
Голкипер кызылординского «Кайсара» Александр Григоренко может покинуть команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Голкипер кызылординского «Кайсара» Александр Григоренко может покинуть команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По данным источника, близкого к ситуации, тренерский штаб недоволен игрой вратаря в контрольных матчах в Турции и попросил клуб подписать другого игрока этого амплуа.
Ранее переговоры с «Кайсаром» вел бывший голкипер сборной Казахстана Александр Мокин, в итоге перешедший в «Тобол».
35-летний Григоренко — воспитанник киевского «Динамо» и играл за молодежный состав родного клуба. Затем выступал в украинской «Роси». В 2004 году переехал в Казахстан и сменил гражданство, получив вызов в молодежную сборную.
В КПЛ Григоренко выступал за «Атырау», «Шахтер», «Ордабасы» и «Тараз». В «Кайсар» перешел перед началом сезона-2017. В минувшем сезоне провел за клуб 20 матчей и помог ему завоевать Кубок Казахстана, а вместе с ним путевку в Лигу Европы.