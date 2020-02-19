Участник Лиги Европы от Казахстана решил расстаться с вратарем

По данным источника, близкого к ситуации, тренерский штаб недоволен игрой вратаря в контрольных матчах в Турции и попросил клуб подписать другого игрока этого амплуа.

Ранее переговоры с «Кайсаром» вел бывший голкипер сборной Казахстана Александр Мокин, в итоге перешедший в «Тобол».

35-летний Григоренко — воспитанник киевского «Динамо» и играл за молодежный состав родного клуба. Затем выступал в украинской «Роси». В 2004 году переехал в Казахстан и сменил гражданство, получив вызов в молодежную сборную.