Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Аталанта
Валенсия
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
РБ Лейпциг
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Манчестер Сити
Вест Хэм Юнайтед
10
Футбол. Еврокубки
20.02
Спортинг
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
20.02
Хетафе
Аякс
Футбол. Еврокубки
20.02
Копенгаген
Селтик
Все события
Фоторепортажи
9Погиб Коби Брайант
10Клуб «Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
21:38 (мск), источник: Vesti.kz

Участник Лиги Европы от Казахстана решил расстаться с вратарем

Голкипер кызылординского «Кайсара» Александр Григоренко может покинуть команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

По данным источника, близкого к ситуации, тренерский штаб недоволен игрой вратаря в контрольных матчах в Турции и попросил клуб подписать другого игрока этого амплуа.

Ранее переговоры с «Кайсаром» вел бывший голкипер сборной Казахстана Александр Мокин, в итоге перешедший в «Тобол».

35-летний Григоренко — воспитанник киевского «Динамо» и играл за молодежный состав родного клуба. Затем выступал в украинской «Роси». В 2004 году переехал в Казахстан и сменил гражданство, получив вызов в молодежную сборную.

В КПЛ Григоренко выступал за «Атырау», «Шахтер», «Ордабасы» и «Тараз». В «Кайсар» перешел перед началом сезона-2017. В минувшем сезоне провел за клуб 20 матчей и помог ему завоевать Кубок Казахстана, а вместе с ним путевку в Лигу Европы.

Кайсар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
КХЛ объявила даты всех матчей "Барыса" в первом раунде плей-офф
Россиянка может сменить гражданство, если не выступит на ЧМ
Экс-футболист сборной России заявлен в ФНЛ за «Спартак-2»
Шипулин назвал наибольший годовой заработок за время карьеры
Олимпийский чемпион дал совет Большунову по борьбе с норвежцами
РФС снял с клуба РПЛ запрет на регистрацию новых футболистов
Хоккеист Никита Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким
«Тоттенхэм» Моуринью принимает «РБ Лейпциг» в ЛЧ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь