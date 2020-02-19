Главные тренеры «Зенита» и сборной России посетили матч «Кайрата»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и наставник «Зенита» Сергей Семак посетили товарищеский матч между «Кайратом» и «Рубином».
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и наставник «Зенита» Сергей Семак посетили товарищеский матч между «Кайратом» и «Рубином».
Вместе с Семаком на игре побывал его ассистент Анатолий Тимощук, который с 2015 по 2016 год выступал за алматинский клуб. Сам же матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Кайрата».
Отметим, что 17 февраля «Зенит» победил «Кайрат» со счетом 3:1. После этой игры Семак признался, что чемпионы России присматриваются к казахстанским футболистам, которые с лета не будут считаться легионерами в КПЛ.
Что касается Черчесова, то ранее он посетил тренировочный лагерь «Кайрата» в Турции и побеседовал с главным тренером Алексеем Шпилевским.