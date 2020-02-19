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22:24 (мск), источник: Vesti.kz

Главные тренеры «Зенита» и сборной России посетили матч «Кайрата»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и наставник «Зенита» Сергей Семак посетили товарищеский матч между «Кайратом» и «Рубином».

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Вместе с Семаком на игре побывал его ассистент Анатолий Тимощук, который с 2015 по 2016 год выступал за алматинский клуб. Сам же матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Кайрата».

Отметим, что 17 февраля «Зенит» победил «Кайрат» со счетом 3:1. После этой игры Семак признался, что чемпионы России присматриваются к казахстанским футболистам, которые с лета не будут считаться легионерами в КПЛ.

Что касается Черчесова, то ранее он посетил тренировочный лагерь «Кайрата» в Турции и побеседовал с главным тренером Алексеем Шпилевским.

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