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00:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Голы Де Брёйне и Родри принесли «Манчестер Сити» победу в матче с «Вест Хэмом»

В Манчестере завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад» принимал «Вест Хэм Юнайтед», хозяева одержали победу со счётом 2:0.

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Источник: AP 2020

На 30-й минуте «Манчестер Сити» вперёд вывел Родриго Эрнандес, который отличился после передачи Кевина Де Брёйне. А во втором тайме уже сам бельгиец установил окончательный счёт, воспользовавшись пасом Бернарду Силвы.

«Манчестер Сити» набрал 54 очка, «горожане» занимают второе место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» отстаёт от лидирующего «Ливерпуля» на 22 очка и опережает «Лестер», занимающий третье место, на 4 балла. «Вест Хэм» продлил серию без побед, теперь она составляет уже шесть матчей. Лондонцы занимают 18-е место с 24 очками, находясь в зоне вылета.

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Манчестер Сити
2:0
Первый тайм: 1:0
Вест Хэм Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 2619.02.2020, 22:30 (МСК UTC+3)Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп ГвардьолаДэвид Мойес
Голы
Родриго Эрнандес(Кевин Де Брейне)30′
Кевин Де Брейне(Бернарду Силва)62′
Составы команд
31Эдерсон
1Лукаш Фабяньски
2Кайл Уокер
3Аарон Крессуэлл
22Бенжамен Менди
21Анджело Огбонна
30Николас Отаменди
23Исса Диоп
16Родриго Эрнандес
26Артур Масуаку
45′
9Габриэл Жезус
16Марк Нобл
10Серхио Агуэро
28Томаш Соучек
20Бернарду Силва
41Деклан Райс
14Эмерик Ляпорт
65′
30Майкл Антонио
5Джон Стоунс
24Райан Фредерикс
60′
17Кевин Де Брейне
79′
5Пабло Сабалета
8Илкай Гюндоган
11Роберт Снодграсс
80′
21Давид Сильва
85′
17Джаррод Боуэн
47Фил Фоуден
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
20Удары (всего)3
7Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
6Угловые1
5Фолы7
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяКевин Френд(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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