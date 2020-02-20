Голы Де Брёйне и Родри принесли «Манчестер Сити» победу в матче с «Вест Хэмом»
В Манчестере завершился матч 26-го тура английской
В Манчестере завершился матч 26-го тура английской
На 30-й минуте «Манчестер Сити» вперёд вывел Родриго Эрнандес, который отличился после передачи Кевина Де Брёйне. А во втором тайме уже сам бельгиец установил окончательный счёт, воспользовавшись пасом Бернарду Силвы.
«Манчестер Сити» набрал 54 очка, «горожане» занимают второе место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» отстаёт от лидирующего «Ливерпуля» на 22 очка и опережает «Лестер», занимающий третье место, на 4 балла. «Вест Хэм» продлил серию без побед, теперь она составляет уже шесть матчей. Лондонцы занимают 18-е место с 24 очками, находясь в зоне вылета.
|Хосеп Гвардьола
|Дэвид Мойес
|Родриго Эрнандес(Кевин Де Брейне)
|30′
|Кевин Де Брейне(Бернарду Силва)
|62′
|31
|Эдерсон
|1
|Лукаш Фабяньски
|2
|Кайл Уокер
|3
|Аарон Крессуэлл
|22
|Бенжамен Менди
|21
|Анджело Огбонна
|30
|Николас Отаменди
|23
|Исса Диоп
|16
|Родриго Эрнандес
|26
|Артур Масуаку
45′
|9
|Габриэл Жезус
|16
|Марк Нобл
|10
|Серхио Агуэро
|28
|Томаш Соучек
|20
|Бернарду Силва
|41
|Деклан Райс
|14
|Эмерик Ляпорт
65′
|30
|Майкл Антонио
|5
|Джон Стоунс
|24
|Райан Фредерикс
60′
|17
|Кевин Де Брейне
79′
|5
|Пабло Сабалета
|8
|Илкай Гюндоган
|11
|Роберт Снодграсс
80′
|21
|Давид Сильва
85′
|17
|Джаррод Боуэн
|47
|Фил Фоуден
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|20
|Удары (всего)
|3
|7
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|1
|5
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Кевин Френд(Англия)