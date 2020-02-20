Голы Де Брёйне и Родри принесли «Манчестер Сити» победу в матче с «Вест Хэмом»

На 30-й минуте «Манчестер Сити» вперёд вывел Родриго Эрнандес, который отличился после передачи Кевина Де Брёйне. А во втором тайме уже сам бельгиец установил окончательный счёт, воспользовавшись пасом Бернарду Силвы.

«Манчестер Сити» набрал 54 очка, «горожане» занимают второе место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» отстаёт от лидирующего «Ливерпуля» на 22 очка и опережает «Лестер», занимающий третье место, на 4 балла. «Вест Хэм» продлил серию без побед, теперь она составляет уже шесть матчей. Лондонцы занимают 18-е место с 24 очками, находясь в зоне вылета.