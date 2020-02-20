Рекордный трансфер бразильского форварда в «Кайрат» сорвался

Однако сам бразилец предпочел остаться в «Хайдуке». «Я не хотел особо рассказывать об этом, но знал, что у меня спросят… Я буду краток: я поговорил с клубом обо всей этой ситуации, и в итоге мы решили, что мое пребывание в «Хайдуке» будет наилучшим вариантом для обеих сторон. Я все еще счастлив быть здесь. Конечно, трудно играть, когда ты наполовину сосредоточен, но теперь, когда трансфер сорвался, я полностью сконцентрирован на «Хайдуке», — признался да Силва.