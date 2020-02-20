Рекордный трансфер бразильского форварда в «Кайрат» сорвался
Бразильский нападающий Хайро да Силва из хорватского «Хайдука» отказался переходить в алматинский «Кайрат». Об этом пишет Dalmatinski Portal.
Бразильский нападающий Хайро да Силва из хорватского «Хайдука» отказался переходить в алматинский «Кайрат». Об этом пишет Dalmatinski Portal.
Ранее сообщалось, что казахстанский клуб готов выложить за 27-летнего форварда 2,5 миллиона евро, что является рекордной суммой для клуба. Самому игроку «Кайрат» предложил трехлетний контракт с повышением зарплаты.
Однако сам бразилец предпочел остаться в «Хайдуке». «Я не хотел особо рассказывать об этом, но знал, что у меня спросят… Я буду краток: я поговорил с клубом обо всей этой ситуации, и в итоге мы решили, что мое пребывание в «Хайдуке» будет наилучшим вариантом для обеих сторон. Я все еще счастлив быть здесь. Конечно, трудно играть, когда ты наполовину сосредоточен, но теперь, когда трансфер сорвался, я полностью сконцентрирован на «Хайдуке», — признался да Силва.
В этом сезоне Хайро да Силва провел за «Хайдук» 23 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.
В дебютном сезоне за Хайдук (2018) бразилец стал вторым бомбардиром клуба, забив 13 голов и сделав десять передач в 38 матчах. Также он был включен в символическую сборную чемпионата Хорватии.
Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего бразильца в 2 миллиона евро.