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11:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» подписал первых новичков после смены главного тренера

Российский полузащитник Эдуард Суханов и сербский хавбек Никола Цуцкич подписали контракты с «Актобе», сообщает официальный сайт клуба.

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Суханов является воспитанником академии футбола имени Юрия Коноплева. В период с 2008 по 2009 год выступал за димитровградскую «Академию». В начале 2010 года пополнил состав подольского «Витязь». Летом того же перешёл в «Рубин-2».

В марте 2011 года подписал контракт с латвийским клубом «Вентспилс». 3 апреля, в матче первого тура Высшей лиге Латвии с «Юрмалой-VV» (4:0), дебютировал в рядах «Вентспилса», а также отметился одним забитым голом. 14 июля, в матче с солигорским «Шахтером» (1:0), состоялся дебют в Лиге Европы. Является двукратным чемпионом и обладателем Кубка Латвии.

Цуцкич — воспитанник клуба «Раднички» из Ниша. Затем он перешел в ОФК. 16 мая 2015 года полузащитник дебютировал в основном составе белградского клуба, выйдя на замену в перерыве встречи с «Црвеной Звездой» и отметился забитым мячом. В сезоне-2014/15 Цуцкич провел еще одну игру — против «Ягодины». В сезоне-2015/16 сыграл в 18 встречах первенства, забил один мяч, но его клуб покинул Суперлигу Сербии.

Для «Актобе» это первые новички после смены главного тренера. 18 февраля команду возглавил Алексей Петрушин, сменивший на этом посту другого россиянина Владимира Маминова. Последний проработал в клубе один месяц.

«Актобе», по итогам прошлого сезона лишившийся 12 очков до старта, вылетел из КПЛ и в 2020 году будет выступать в первой лиге.

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