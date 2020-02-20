Месси заявил, что не влияет на выбор состава «Барселоны»

«Я не знаю, откуда это появилось, то же самое когда-то было в сборной Аргентины, где многие говорили, что я играю только с теми, с кем хочу, что я выбираю тренеров, — сказал Месси. — Факт лишь в том, что я провел много времени в одном месте и много знаю о родной сборной, то же самое касается и “Барселоны”. Я никому ничего не указываю. Но у меня есть свое мнение, с которым руководство клуба часто оказывается не согласно».