«Роналду — как хищник, всегда находит гол». Большое интервью Месси

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Лионель Месси не самый публичный человек. Понятно, что он не сидит целыми днями дома. В конце концов, у него крайне публичная работа. Но вне поля Лео не фанат шумных вечеринок, пафоса и разговоров с журналистами. Месси редко дает интервью — тем ценнее, когда они выходят. На фоне скандала вокруг «Барселоны» (якобы через соцсети Бартомеу очернял Месси, Пике и своих конкурентов) заговорил даже Лионель.

Вот главное из большого интервью Mundo Deportivo.

О соперничестве с Криштиану

«Конкуренция с Роналду делала меня лучше. Как и его. Мы оба стремились принести как можно больше нашим командам. Конечно, «Реал» ослаб после ухода Криштиану. Таких людей невозможно заменить.

Я не сомневался, что он продолжит забивать и в Серии А. Криштиану — настоящий хищник, он всегда найдет гол. Роналду забьет в любой день, когда играет. У него много хороших качеств нападающего, и он постоянно прогрессирует. Даже меняет свой стиль, манеру игры, чтобы по-прежнему забивать много, несмотря на возраст.

Об игре до 40 лет и Неймаре

«Все мы становимся старше. Я могу сказать одно: чувствую себя очень хорошо, лучше, чем в предыдущие годы. Я не преследую цели, но в физическом плане я в полном порядке. Вообще никаких проблем. Смогу ли я играть до 40 лет? Посмотрим, посмотрим.

Много раз говорил, что Неймар — один из лучших в мире. И я был бы очень рад его возвращению. И он этого хочет. Ней сделал многое, чтобы снова играть за «Барселону». Но не получилось.

О рубке с «Реалом»

«Действительно, в этом сезоне и мы, и «Реал» выступаем очень неровно. «Барселона» потеряла много очков, слишком много… Предстоящее класико — важнейший матч, но на нем Ла Лига не заканчивается. Это не последний тур — всего лишь три очка. Мы будем бороться за чемпионство до конца. Впереди еще много ключевых игр, не только с «Реалом».

Сейчас мы недостаточно хороши, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Надо расти, прогрессировать с каждым матчем.

О главных соперниках в ЛЧ

«Все соперники непростые. «ПСЖ» приехал в Дортмунд и проиграл. «Ливерпуль» тоже уступил в гостях у «Атлетико». «Ливерпуль», «Ювентус», Париж и Мадрид — самые сильные на сегодня.

Удивился ли я победе «Атлетико» над «Ливерпулем»? Если честно — нет. В день жеребьевки мы говорили в раздевалке, что будет очень равная борьба, потому что «Атлетико» всегда хорош в ЛЧ. В двухраундовых противостояниях. Даже если «Атлетико» нестабилен в чемпионате — на Лигу чемпионов команда собирается. Симеоне проделал потрясающую работу. Год за годом состав обновляется, игроки приходят и уходят, но клуб продолжает играть с долгосрочной идеей. Игроки «Атлетико» уверены в том, что они делают.

Об увольнении Вальверде

«Очень жаль. Я уже говорил, что Эрнесто — потрясающий тренер и замечательный человек. На поле выходим мы, футболисты. И в большинстве поражений мы виноваты намного больше, чем тренер. Так что мы его подвели. Глупо вышло с «Атлетико» в Суперкубке — играли хорошо, все контролировали, но проиграли матч за 5 минут. А через несколько дней Вальверде уволили…

Но тренеры должны быть к такому готовы. Понятно, что руководству легче сменить тренера, чем продать всех игроков.

О скандале с соцсетями

«Я ничего не знал, был в отъезде. И вдруг прочитал все эти новости… Сильно удивился. Президент сказал нам то же самое, что говорил на публике. Все сказанные в прессе слова он повторил в разговоре с лидерами команды.