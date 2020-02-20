«Роналду — как хищник, всегда находит гол». Большое интервью Месси

Лионель Месси не самый публичный человек. Понятно, что он не сидит целыми днями дома. В конце концов, у него крайне публичная работа. Но вне поля Лео не фанат шумных вечеринок, пафоса и разговоров с журналистами. Месси редко дает интервью — тем ценнее, когда они выходят. На фоне скандала вокруг «Барселоны» (якобы через соцсети Бартомеу очернял Месси, Пике и своих конкурентов) заговорил даже Лионель.
Вот главное из большого интервью Mundo Deportivo.
О соперничестве с Криштиану
«Конкуренция с Роналду делала меня лучше. Как и его. Мы оба стремились принести как можно больше нашим командам. Конечно, «Реал» ослаб после ухода Криштиану. Таких людей невозможно заменить.
Я не сомневался, что он продолжит забивать и в Серии А. Криштиану — настоящий хищник, он всегда найдет гол. Роналду забьет в любой день, когда играет. У него много хороших качеств нападающего, и он постоянно прогрессирует. Даже меняет свой стиль, манеру игры, чтобы по-прежнему забивать много, несмотря на возраст.
Во время загрузки произошла ошибка.
Об игре до 40 лет и Неймаре
«Все мы становимся старше. Я могу сказать одно: чувствую себя очень хорошо, лучше, чем в предыдущие годы. Я не преследую цели, но в физическом плане я в полном порядке. Вообще никаких проблем. Смогу ли я играть до 40 лет? Посмотрим, посмотрим.
Много раз говорил, что Неймар — один из лучших в мире. И я был бы очень рад его возвращению. И он этого хочет. Ней сделал многое, чтобы снова играть за «Барселону». Но не получилось.
Во время загрузки произошла ошибка.
О рубке с «Реалом»
«Действительно, в этом сезоне и мы, и «Реал» выступаем очень неровно. «Барселона» потеряла много очков, слишком много… Предстоящее класико — важнейший матч, но на нем Ла Лига не заканчивается. Это не последний тур — всего лишь три очка. Мы будем бороться за чемпионство до конца. Впереди еще много ключевых игр, не только с «Реалом».
Сейчас мы недостаточно хороши, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Надо расти, прогрессировать с каждым матчем.
Во время загрузки произошла ошибка.
О главных соперниках в ЛЧ
«Все соперники непростые. «ПСЖ» приехал в Дортмунд и проиграл. «Ливерпуль» тоже уступил в гостях у «Атлетико». «Ливерпуль», «Ювентус», Париж и Мадрид — самые сильные на сегодня.
Удивился ли я победе «Атлетико» над «Ливерпулем»? Если честно — нет. В день жеребьевки мы говорили в раздевалке, что будет очень равная борьба, потому что «Атлетико» всегда хорош в ЛЧ. В двухраундовых противостояниях. Даже если «Атлетико» нестабилен в чемпионате — на Лигу чемпионов команда собирается. Симеоне проделал потрясающую работу. Год за годом состав обновляется, игроки приходят и уходят, но клуб продолжает играть с долгосрочной идеей. Игроки «Атлетико» уверены в том, что они делают.
Об увольнении Вальверде
«Очень жаль. Я уже говорил, что Эрнесто — потрясающий тренер и замечательный человек. На поле выходим мы, футболисты. И в большинстве поражений мы виноваты намного больше, чем тренер. Так что мы его подвели. Глупо вышло с «Атлетико» в Суперкубке — играли хорошо, все контролировали, но проиграли матч за 5 минут. А через несколько дней Вальверде уволили…
Но тренеры должны быть к такому готовы. Понятно, что руководству легче сменить тренера, чем продать всех игроков.
О скандале с соцсетями
«Я ничего не знал, был в отъезде. И вдруг прочитал все эти новости… Сильно удивился. Президент сказал нам то же самое, что говорил на публике. Все сказанные в прессе слова он повторил в разговоре с лидерами команды.
Мне кажется странным, что такое могло произойти. Но нам сказали, что будут предоставлены доказательства. Посмотрим, правда это или нет. Мы не можем подробно об этом говорить, надо подождать. Но в любом случае… Все это странно.
Во время загрузки произошла ошибка.