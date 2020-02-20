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14:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Владельцу «ПСЖ» предъявили обвинения по делу о правах на трансляцию ЧМ

Генеральный прокурор Швейцарии объявил, что владельцу «ПСЖ» и спортивных каналов BeIN Sports Нассеру Аль-Хелаифи предъявлено обвинение по делу по продаже прав на трансляцию чемпионата мира.

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Источник: AP 2020

Об этом в своем Twitter сообщает журналист AP Роб Харрис. Вместе с Аль-Хелаифи, который также является членом исполкома УЕФА, обвинение предъявлено и бывшему генеральному секретарю ФИФА Жерому Вальке.

Вальке попал под подозрение в связи с получением взяток, преступной халатности и фальсификации документов. Аль-Хелаифи обвинен в побуждении бывшего генсека ФИФА к совершению противоправных действий.

По данным расследования, Вальке извлек из передачи прав на трансляцию турнира неправомерную выгоду. Так, он получил в аренду виллу на Сардинии через третьих лиц, не оплатив необходимую в таких случаях сумму. Кроме того, на счет его компании Stportunited LLC в этот период перевели 1,25 миллиона евро.

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