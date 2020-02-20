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14:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Брейтуэйт перешел в «Барселону» за 18 миллионов евро

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Форвард сборной Дании Мартин Брейтуэйт, выступавший за «Леганес». стал игроком «Барселоны». сообщается на сайте каталонского футбольного клуба.

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Ранее испанская Ла Лига разрешила «Барселоне» купить футболиста вне трансферного окна в качестве замены форварду Усману Дембеле, который выбыл до конца сезона из-за травмы.

Сумма трансфера Брейтуэйта составила 18 миллионов евро. Датский форвард подпишет с «Барселоной» контракт до 30 июня 2024 года. По условия соглашения, отступные за досрочный разрыв контракта составят 300 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 28-летний Брейтуэйт забил восемь мячей в 27 матчах за «Леганес». На счету игрока 39 встреч и семь голов за сборную Дании, которая является соперником команды России на групповом этапе ЕВРО-2020.

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