Брейтуэйт перешел в «Барселону» за 18 миллионов евро

Ранее испанская Ла Лига разрешила «Барселоне» купить футболиста вне трансферного окна в качестве замены форварду Усману Дембеле, который выбыл до конца сезона из-за травмы.

Сумма трансфера Брейтуэйта составила 18 миллионов евро. Датский форвард подпишет с «Барселоной» контракт до 30 июня 2024 года. По условия соглашения, отступные за досрочный разрыв контракта составят 300 миллионов евро.