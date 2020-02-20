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16:34 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» сообщила о подписании лучшего бомбардира европейского чемпионата

Нападающий сборной Кипра по футболу и датского «Копенгагена» Пиерос Сотириу подписал контракт с «Астаной», сообщается на сайте клуба. Соглашение рассчитано на три года.

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Футболист является воспитанником клуба «Олимпиакос» из столицы Кипра города Никосия, затем перешел в ряды лидера чемпионата клуба АПОЭЛ, в составе которого трижды сыграл против «Астаны» в еврокубках, правда голов не забивал. Зато дважды он отметился точными ударами в ворота сборной Казахстана, забив за сборную Кипра в обоих матчах против нашей команды в отборочном турнире Евро-2020. После АПОЭЛа Сотириу перебрался в состав лидера чемпионата Дании ФК «Копенгаген».

27-летний киприот выигрывал чемпионат Кипра (четыре раза) и один раз чемпионат Дании, в том числе благодаря чему имеет большой опыт игры в еврокубках, сыграв более 60 матчей в турнирах под эгидой УЕФА, в которых забил 13 голов. Также в активе Пиероса 40 матчей и десять голов в составе сборной Кипра.

В текущем сезоне чемпионата Дании Сотириу принял участие в 18 матчах и с девятью голами является лучшим бомбардиром первенства.

Напомним, ранее появилась информация, что 27-летний форвард уже прибыл в Турцию, где «Астана» проводит свой сбор. Также сообщалось, что сумма сделки составит около 5 миллионов евро, но «Астана» сразу же отказалась от этой цены.

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