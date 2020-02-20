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17:52 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок «Астаны» стал вторым киприотом в КПЛ и представителем 29-й страны в истории клуба

Нападающий сборной Кипра по футболу Пиерос Сотириу, подписавший контракт с «Астаной», стал вторым представителем островного государства в КПЛ. Также киприот является легионером из 29-й страны в истории клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Сегодня, 20 февраля, 27-летний футболист подписал соглашение со столичным клубом сроком на три года. Сотириу в текущем сезоне чемпионата Дании лидирует в списке бомбардиров. Экс-форвард «Копенгагена» забил девять голов в 18-ти матчах. В предыдущем сезоне он выиграл чемпионат этой страны.

Кроме того, в составе АПОЭЛа он становился четырехкратным чемпионом Кипра. Также новичок «Астаны» провел 61 матч в еврокубках, отличившись 13 раз. В составе сборной Кипра Сотириу принял участие в 40 играх и забил десять голов, в том числе дважды в ворота сборной Казахстана в отборочном турнире Евро-2020.

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Ранее в КПЛ выступал соотечественник Сотириу с черногорскими корнями Синиша Добрашинович. В сезоне-2013 на тот момент полузащитник сборной Кипра провел за «Жетысу» 13 встреч и отличился один раз.

В нынешнее межсезонье киприот после Тиграна Барсегяна и Макса Эбонга стал третьим новобранцем «Астаны». В истории клуба он представитель 29-й страны и первый игрок из Кипра.

Наибольшее представительство иностранцев за всю историю столичной команды принадлежит Сербии и Молдове — по семь игроков. Шесть легионеров в составе «Астаны» выступали из Северной Македонии. По четыре футболиста из России, Черногории и Беларуси, а по два представлены следующими государствами: Нигерия, Камерун, Румыния, Бразилия, Босния и Герцеговина, ДР Конго и Хорватия.

По одному футболисту в «Астане» были из следующих стран: Узбекистан, Центральноафриканская Республика, Гана, Колумбия, Болгария, Словения, Дания, Украина, Венгрия, Албания, Азербайджан, Исландия, Нидерланды (форвард сборной Кюрасао Рангело Янга был заявлен в КПЛ под паспортом этой страны), Португалия (экс-нападающий сборной Гвинеи-Бисау Сисеру был заявлен в КПЛ как гражданин этой страны) и Армения.

Напомним, ранее сообщалось, что сумма сделки по Сотириу составит около 5 миллионов евро, но «Астана» сразу же опровергла эту информацию. По данным Transfermarkt.de, его стоимость составляет 1,7 миллиона евро.

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