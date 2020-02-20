Бомбардир, стиляга и главный талант Кипра. «Астана» совершила самый громкий трансфер межсезонья

Пиерос начал свою футбольную карьеру в возрасте шести лет в «Эфтимиадисе» — первой частной академии на Кипре.
«С 7−8 лет он выделялся своим габаритами, гармонией своего тела. Он очень усердно тренировался, плюс сильный удар, очень хорошая техника и отличное понимание игры, это позволяло ему опережать сверстников и зачастую играть в старших командах», — вспоминали тренеры академии.
Он находился в «Эфтимиадисе» до 2005 года, после чего присоединился к «Олипиакосу» из Никосии, где в октябре 2009 года в возрасте 16 лет дебютировал в основной команде в кубковом матче против «Омонии». В январе 2013 года АПОЕЛ выиграл борьбу у «Анортосиса» за талантливого форварда. За четыре сезона в АПОЭЛе Пиерос превратился в голевую машину, забивая в среднем гол за две игры. Также он собрал все внутренние трофеи, едва не выиграл бомбардирскую гонку на родине и блеснул в еврокубках.
Отличный период в Дании
В 2017 году «Копенгаген» приобрел на тот момент лучшего игрока чемпионата Кипра у АПОЭЛа за 2,5 миллиона евро. Сотириу почти сразу влюбил в себя местных болельщиков и на трибунах стадиона «Паркен» стали петь звучное имя Пиерос. Во втором сезоне нападающий уже не был столь эффективен за датский суперклуб, мешали травмы, но при этом, он выиграл чемпионат Дании. Сотириу говорил, что мечтает играть в Англии и вроде к нему был интерес со стороны «Лидса», но трансфер так и не состоялся.
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Нынешний третий сезон выходил очень бодрым для Пиероса, он оформил впечатляющие девять голов за 18 матчей в чемпионате Дании, но ближе к зиме стало очевидно, что клуб не против продать игрока, а сам футболист готов сменить обстановку. Он принял предложение «Астаны», но прощаясь с «Копенгагеном», Сотириу не сдержал слез.
Связь с Казахстаном
В сезоне 2016/17 Сотириу дважды играл против «Астаны», но распечатать ворота своего будущего клуба не сумел. Однако он стал злым гением сборной Казахстана, забив важнейшие голы в очных встречах с командой Михала Билека в рамках квалификации Евро-2020. Именно тогда чешский специалист приметил Сотириу и после прихода в «Астану» киприот шел одним из первых в трансферном листе столичного клуба.
Жена — модель и журналистка
На Кипре Сотириу и его супруга Мария достаточно медийная и известная пара. Их свадьбу осветили многие местные таблоиды.
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Они познакомились в баре, когда Пиерос только подавал надежды в футболе, тогда Мария отказала игроку. Но Сотириу проявил настойчивость и не уставал доставать будущую супругу сообщениями в Facebook.
При этом Мария не совсем типичная жена футболиста, она занималась журналистикой и мечтает вернуться в профессию. «Полагаю, когда мы будем на Кипре, у нас будет своя семья, я вернусь к своей работе, своей мечте. Журналистика — это то, что я люблю, на телевидении, на радио, перед или за камерами», — говорила Мария.
Похоже, планы по возвращению на родину откладываются, теперь семья Сотириу ждет адаптация в Казахстане и новый этап жизни.