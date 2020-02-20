Взятка в виде виллы: президента ПСЖ обвинили в коррупции
Генеральная прокуратура Швейцарии выдвинула обвинения против президента французского «Пари Сен-Жермен» Нассера
Генеральная прокуратура Швейцарии выдвинула обвинения против президента французского «Пари Сен-Жермен» Нассера
Громкое дело УЕФА против «Манчестер Сити», в результате которого английский клуб пытается оспорить отстранение на два года от еврокубков и штраф в 30 млн евро за нарушение Финансового
20 февраля стало известно, что генеральная прокуратура Швейцарии выдвинула обвинения в совершении уголовных преступлений президенту французсского «Пари-Сен-Жермен» Нассеру
Речь идет о так называемом «предоставлении неоправданного преимущества», что в переводе с юридического на общечеловеческий язык называется коррупцией.
Правда, именно к «Пари-Сен-Жермен» дело прямого отношения не имеет, хотя и связано именно с футболом.
Вместе с 46-летним катарским функционером и дипломатом обвинен бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальк, которому соответственно предъявлено обвинение в получении взятки.
По данным прокуратуры Швейцарии,
Сообщается, что катарский функционер уже был оперативно допрошен и предполагается, что он может воспользоваться имеющейся у него дипломатической неприкосновенностью, чтобы уйти от преследования.
Впрочем, если такой вариант и рассматривается, президент «ПСЖ» оставит этот козырь в рукаве до последней точки невозврата в деле, а пока он выпустил резкое официальное заявление.
«Как я неоднократно и горячо заявлял в течение трех лет, обвинения не имеют и никогда не имели
Жесткое по форме и местами угрожающее заявление на самом деле не проливает света на суть дела и не слишком конкретно очерчивает позицию президента «ПСЖ», но о данном деле важно знать несколько моментов.
Именно с телеправ на чемпионаты мира для beIN Sports и начался весь футбольный бизнес Катара.
По информации СМИ, Саркози через Платини, желая поднять уровень и привлекательность французского футбола, через Платини сделал предложение
Высокопоставленный футбольный чиновник организовывал для beIN Sports получение желаемых прав на трансляции, в то время как Катар должен был создать свой спортивный телеканал для Франции и приобрести «ПСЖ», что и произошло.
Правда, дело с данными обвинениями в итоге рассыпалось, о чем не преминул напомнить
Так уже было с «ПСЖ» и возможными санкциями за нарушение правил ФФП, причем расследование тогда вел тот же Ив Летерм, что организовал санкции для «Манчестер Сити»…
Александр Седов