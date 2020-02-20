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19:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» проиграла клубу казахстанца из России в дебютном матче лучшего бомбардира европейского чемпионата

Футболисты «Астаны» провели первый контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Подопечные Михала Билека сыграли с «Сочи». Отметим, что за этот клуб РПЛ выступает казахстанец Акмаль Бахтияров, но он в стартовый состав не попал и на замену тоже не вышел.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Сочи». Россияне два гола забили в первом тайме. За «Астану» после перерыва отличился Рунар Мар Сигурьонссон, но затем клуб РПЛ забил еще один мяч. Ворота «Астаны» защищал Дмитрий Непогодов.

Отметим, что во втором тайме казахстанский клуб выпустил на поле нападающего сборной Кипра Пиероса Сотириу, о контракте с которым было объявлено перед встречей. Перед трансфером в текущем сезоне чемпионата Дании футболист принял участие в 18 матчах и с девятью голами является лучшим бомбардиром первенства.

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Казахстанский клуб завершит сбор матчем с тульским «Арсеналом», который состоится 23 февраля. По окончании УТС команда отправится в Костанай, где продолжит подготовку к матчу за Суперкубок Казахстана, который состоится на «Тобол Арене» 29 февраля.

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