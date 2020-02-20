«Жетысу» и «Ордабасы» проиграли клубам РПЛ в контрольных матчах
Футболисты талдыкорганского «Жетысу» проиграли грозненскому «Ахмату» в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты талдыкорганского «Жетысу» проиграли грозненскому «Ахмату» в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча, на которой присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов, завершилась со счетом 1:0 в пользу клуба РПЛ.
В другом матче, также в Турции, от еще одного представителя российской
Напомним, что ранее «Астана» уступила «Сочи» со счетом 1:3.