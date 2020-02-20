Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Спортинг
Истанбул Башакшехир
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Хетафе
Аякс
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Копенгаген
Селтик
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
ЧФР
Севилья
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Брюгге
Манчестер Юнайтед
11
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Лудогорец
Интер
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Айнтрахт Ф
Зальцбург
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Шахтер Д
Бенфика
00
Футбол. Еврокубки
23:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Эспаньол
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Порту
Футбол. Еврокубки
23:00
АПОЭЛ
Базель
Футбол. Еврокубки
23:00
Олимпиакос П
Арсенал
Футбол. Еврокубки
23:00
АЗ
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
23:00
Вольфсбург
Мальме
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
Гент
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Брага
Все события
Фоторепортажи
21Самые красивые участницы чемпионата мира по биатлону
9Джокович выиграл Australian Open
19:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Жетысу» и «Ордабасы» проиграли клубам РПЛ в контрольных матчах

Футболисты талдыкорганского «Жетысу» проиграли грозненскому «Ахмату» в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Встреча, на которой присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов, завершилась со счетом 1:0 в пользу клуба РПЛ.

В другом матче, также в Турции, от еще одного представителя российской премьер-лиги потерпел поражение «Ордабасы». Шымкентская команда встречалась с тульским «Арсеналом» и пропустила два безответных мяча — по одному в каждом тайме.

Напомним, что ранее «Астана» уступила «Сочи» со счетом 1:3.

Читайте также
Жетысу
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ордабасы
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ахмат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
"Ты пчела - я пчеловод". Жены хоккеистов "Сарыарки" сняли оригинальный клип в поддержку перед плей-офф
Большунов нокаутировал норвежцев, едва не оставшись без палки
Россия не доехала до топ-6 на ЧМ по биатлону. Могло быть хуже
Слепцова заявила, что никогда не использовала допинг
Взятка в виде виллы: президента ПСЖ обвинили в коррупции
Драчев назвал вероятный состав мужской сборной на эстафету на ЧМ
Назван лучший нокаут 2019 года в боксе (видео)
«Интервью про меня». Загитова отказалась говорить о Косторной
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь