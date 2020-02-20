«Жетысу» и «Ордабасы» проиграли клубам РПЛ в контрольных матчах

Встреча, на которой присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов, завершилась со счетом 1:0 в пользу клуба РПЛ.

В другом матче, также в Турции, от еще одного представителя российской премьер-лиги потерпел поражение «Ордабасы». Шымкентская команда встречалась с тульским «Арсеналом» и пропустила два безответных мяча — по одному в каждом тайме.