«Хотел посмотреть всех футболистов». Билек — о поражении «Астаны» от клуба РПЛ и дебюте бомбардира из Европы

— Я хотел посмотреть всех футболистов в игре, поэтому 18 футболистов сыграли по 45 минут, лишь четверо сыграли больше — Непогодов, Сигурьонссон, Логвиненко и Перцух. Я не могу сказать, что доволен игрой, потому что мы проиграли, но нам противостоял хороший соперник. Если сравнить два тайма, то во втором мы выглядели лучше. Нам нужно прибавлять в игре в атаке, потому что в первой половине мы почти не били по воротам, но у нас еще есть восемь-девять дней до старта сезона, будем работать над этим.