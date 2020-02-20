«Хотел посмотреть всех футболистов». Билек — о поражении «Астаны» от клуба РПЛ и дебюте бомбардира из Европы

Напомним, «Астана» проиграла клубу РПЛ со счетом 1:3. Во втором тайме на поле вышел нападающий сборной Кипра, о контракте с которым было объявлено перед встречей.
— Я хотел посмотреть всех футболистов в игре, поэтому 18 футболистов сыграли по 45 минут, лишь четверо сыграли больше — Непогодов, Сигурьонссон, Логвиненко и Перцух. Я не могу сказать, что доволен игрой, потому что мы проиграли, но нам противостоял хороший соперник. Если сравнить два тайма, то во втором мы выглядели лучше. Нам нужно прибавлять в игре в атаке, потому что в первой половине мы почти не били по воротам, но у нас еще есть восемь-девять дней до старта сезона, будем работать над этим.
— Многих интересует вопрос о новичке команды. Сотириу сыграл 45 минут, довольны как он выглядел?
— Ему было очень тяжело, потому что он с нами даже не тренировался. У него есть очень хорошие качества, которые помогут команде в будущем. Но ему нужно время, чтобы адаптироваться в команде.