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20:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Хотел посмотреть всех футболистов». Билек — о поражении «Астаны» от клуба РПЛ и дебюте бомбардира из Европы

Главный тренер «Астаны» Михал Билек после товарищеского матча против «Сочи» дал оценку игре своей команды, а также рассказал про новичка Пиероса Сотириу, сообщается на сайте казахстанского клуба. Он отметил, что планировал в этой встрече просмотреть всех своих подопечных.

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Напомним, «Астана» проиграла клубу РПЛ со счетом 1:3. Во втором тайме на поле вышел нападающий сборной Кипра, о контракте с которым было объявлено перед встречей.

— Я хотел посмотреть всех футболистов в игре, поэтому 18 футболистов сыграли по 45 минут, лишь четверо сыграли больше — Непогодов, Сигурьонссон, Логвиненко и Перцух. Я не могу сказать, что доволен игрой, потому что мы проиграли, но нам противостоял хороший соперник. Если сравнить два тайма, то во втором мы выглядели лучше. Нам нужно прибавлять в игре в атаке, потому что в первой половине мы почти не били по воротам, но у нас еще есть восемь-девять дней до старта сезона, будем работать над этим.

— Многих интересует вопрос о новичке команды. Сотириу сыграл 45 минут, довольны как он выглядел?

— Ему было очень тяжело, потому что он с нами даже не тренировался. У него есть очень хорошие качества, которые помогут команде в будущем. Но ему нужно время, чтобы адаптироваться в команде.

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