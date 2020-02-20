«Мне запретили выходить на поле и тренировать». Маминова выгнали из «Актобе», он записывал все на видео
В команду игроков набирали по объявлению, а тренер ушел со скандалом.
В команду игроков набирали по объявлению, а тренер ушел со скандалом.
Легенда «Локомотива» Владимир Маминов возглавил «Актобе» 14 января. Сейчас пятикратный чемпион Казахстана переживает не лучшие времена. В начале прошлого года клуб лишился 12 очков по решению ФИФА
После этого ключевые вопросы по функционированию клуба взял на контроль аким Актюбинской области Ондасын Уразалин. Сначала он сменил руководство — 20 декабря 2019 года председателем правления стал Артур Смагулов, а генеральным менеджером назначен Горан Велькович, который
Перед ними были поставлены задачи организация первых зимних сборов, комплектование состава на будущий сезон, ведь на контрактах оставались считанные люди. Также требовалось решить вопрос с тренером — спустя три недели был назначен Маминов.
Но еще до назначения
Профессиональный клуб приглашал всех желающих на просмотр, которым руководил Алексей Косолапов — впоследствии ассистент Маминова.
Сообщалось, что в случае успешного прохождения предварительного отбора обязательно наличие у футболистов загранпаспорта для дальнейших сборов в Турции.
Такой шаг от нового руководства вызвал недоумение у болельщиков. Тренерский штаб молчал. В итоге, на сбор поехало около 40 футболистов — нонсенс для профессионального клуба. В дальнейшем в этом хаосе обвинят как раз Вельковича, который и занимался организацией сбора. По неофициальным данным, суммы, которые потрачены сербским менеджером на оплату гостиницы, комиссии, оказались далеки от рыночных. Но на тот момент в «Актобе», видимо, ему доверяли, да и финансовые возможности позволяли не экономить: озвученный бюджет в 2 миллиарда тенге (более 5 миллионов долларов) — очень серьезная сумма для коллектива первого дивизиона.
Параллельно «Актобе» подписал контракты с несколькими игроками из Казахстана. Хотя вряд ли Велькович мог так быстро разобраться с ситуацией на местном рынке. Еще интересный момент — с ним так и не было заключено соглашение. Получается, серьезные суммы он тратил, не имея официального статуса.
Сбор команда начала под руководством Маминова. За две недели «Актобе» провел четыре матча: одна победа, ничья и два поражения. На второй казахстанцы отправились 14 февраля, а уже 15-го снова проиграли — узбекскому клубу «Кызылкуму». Дальше события разворачивались стремительно: на следующий день председатель правления клуба Смагулов срочно вылетел в Турцию. Официальный сайт сообщил, что руководитель хочет ознакомиться с подготовкой команды к новому сезону, а также подписать контракты с несколькими футболистами.
Причем сама формулировка выглядела странно: якобы Смагулов решил не подписывать договор с тренером. Если верить этим данным, то Маминов работал месяц бесплатно или же на испытательном сроке. Но вскоре формулировку изменили — тренера просто отстранили от работы. Вероятно, это значит, что Владимир продолжит получать зарплату, но не будет руководить коллективом.
Через несколько дней сам Смагулов так прокомментировал решение по Маминову официальному сайту «Актобе»:
— Сразу оговорюсь, что на результаты контрольных матчей на сборах мы, конечно, сильно не обращали внимания, хотя они тоже неприятны. Важно другое. Я уже ранее говорил о том, что микроклимат в команде оставлял желать лучшего. Пошла дележка на местных и не местных. По нашему мнению, комплектование по факту было провалено, не было поставленной игры и должного развития. Это зона прямой ответственности главного тренера. Поэтому мне пришлось принять экстренные меры, так как за все происходящее в команде, в конечном счете, несу ответ я. Жаль только потерянное время и потраченные деньги. У нас разные подходы к управлению футбольным клубом. Моя твердая позиция — нам нужно строить команду и сам клуб с прицелом на будущее, чтобы ФК «Актобе» вне зависимости от того, кто тренер или руководитель, крепко стоял на ногах! И разумеется, решить задачу по выходу в
Казалось бы, исчерпывающая формулировка. Но у самого Маминова на этот счет другое мнение.
В неофициальной группе «Актобе» ВКонтакте в дни, когда решалась судьба главного тренера, стали появляться видео с тренировок.
На одном из них Маминов ведет команду к полю, а игроки сообщают ему, что не будут заниматься по приказу руководства. Дальше в кадре — разговор тренера со Смагуловым. Маминов просит его объяснить ситуацию и сообщает в кадре, что руководитель находится в «неадекватном состоянии алкогольного опьянения». Дальше призывает футболистов выйти на тренировку, но те отказываются.
А вот монолог самого Маминова:
— Стоит начальство, которое приехало сегодня на вечернюю тренировку и отстранило меня от деятельности в клубе, не дав при этом письменного уведомления. Тренировку проводит тренер по физподготовке. Команда работает, я присутствую на рабочем месте. Начальство в лице генерального директора стоит рядом. Они запретили мне выходить на поле и вести тренировку. Письменного уведомления об отстранении у меня нет. Сейчас руководство постепенно выдергивает игроков, и те дают интервью, где им говорят, что нужно сказать.
И последнее видео — разговор Маминова с футболистами. Один из них заявляет следующее: «Приказ дали нам с вами не тренироваться. Мы его будем слушать, а не вас. Он старше вас, он главнее. Его приказ нам важнее. Он сказал, вы не тренер».
Также в группе появилось аудиозапись собрания, где Смагулов объясняет Маминову, что решение об увольнении тренера было принято в интересах команды, и что сами игроки это поддержали.
По данным «СЭ», некоторые футболисты действительно были недовольны работой Маминова. Они считали тренировки скучными и малопродуктивными. Сейчас же, по словам свидетелей, атмосфера в коллективе нормализовалась.
Кроме того, председатель правление сообщил об уходе Вельковича.
— За месяц до официального начала сезона команда не укомплектована. Селекция провалена. На сегодняшний момент у команды нет поставленной игры и должного развития. Мною были приняты экстренные меры, — сказал Смагулов.
Маминов вряд ли сталкивался с подобным за 16 лет в «Локо» и в ходе недолгой пока тренерской карьере. Ему очень быстро нашли замену. Команду возглавил Алексей Петрушин —
«СЭ» сделал запрос на интервью с Владимиром Александровичем, но пока не получил ответа. В «Актобе» также отказались комментировать появившиеся видео и аудио.
Дмитрий Зимин