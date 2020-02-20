«Мне запретили выходить на поле и тренировать». Маминова выгнали из «Актобе», он записывал все на видео

Источник: РИА "Новости"

Легенда «Локомотива» Владимир Маминов возглавил «Актобе» 14 января. Сейчас пятикратный чемпион Казахстана переживает не лучшие времена. В начале прошлого года клуб лишился 12 очков по решению ФИФА из-за долгов перед бывшими футболистами и начал чемпионат с отрицательными показателями. У команды не получилось выбраться из кризиса, впервые в истории «Актобе» вылетел из премьер-лиги.

После этого ключевые вопросы по функционированию клуба взял на контроль аким Актюбинской области Ондасын Уразалин. Сначала он сменил руководство — 20 декабря 2019 года председателем правления стал Артур Смагулов, а генеральным менеджером назначен Горан Велькович, который когда-то выступал в России за «Амкар».

Перед ними были поставлены задачи организация первых зимних сборов, комплектование состава на будущий сезон, ведь на контрактах оставались считанные люди. Также требовалось решить вопрос с тренером — спустя три недели был назначен Маминов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--27021f452d52784b72ac" data-vnd="27021f452d52784b72ac" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=27021f452d52784b72ac" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Неадекватные траты и быстрое увольнение

Но еще до назначения экс-тренера «Локомотива», также работавшего в «Солярисе», «Тюмени» и «Химках», в клубе был объявлен набор новичков. В официальной группе «Актобе» появилось сообщение о предварительном отборе футболистов в основной и дублирующий составы.

Профессиональный клуб приглашал всех желающих на просмотр, которым руководил Алексей Косолапов — впоследствии ассистент Маминова.

Сообщалось, что в случае успешного прохождения предварительного отбора обязательно наличие у футболистов загранпаспорта для дальнейших сборов в Турции.

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Такой шаг от нового руководства вызвал недоумение у болельщиков. Тренерский штаб молчал. В итоге, на сбор поехало около 40 футболистов — нонсенс для профессионального клуба. В дальнейшем в этом хаосе обвинят как раз Вельковича, который и занимался организацией сбора. По неофициальным данным, суммы, которые потрачены сербским менеджером на оплату гостиницы, комиссии, оказались далеки от рыночных. Но на тот момент в «Актобе», видимо, ему доверяли, да и финансовые возможности позволяли не экономить: озвученный бюджет в 2 миллиарда тенге (более 5 миллионов долларов) — очень серьезная сумма для коллектива первого дивизиона.

Параллельно «Актобе» подписал контракты с несколькими игроками из Казахстана. Хотя вряд ли Велькович мог так быстро разобраться с ситуацией на местном рынке. Еще интересный момент — с ним так и не было заключено соглашение. Получается, серьезные суммы он тратил, не имея официального статуса.

Сбор команда начала под руководством Маминова. За две недели «Актобе» провел четыре матча: одна победа, ничья и два поражения. На второй казахстанцы отправились 14 февраля, а уже 15-го снова проиграли — узбекскому клубу «Кызылкуму». Дальше события разворачивались стремительно: на следующий день председатель правления клуба Смагулов срочно вылетел в Турцию. Официальный сайт сообщил, что руководитель хочет ознакомиться с подготовкой команды к новому сезону, а также подписать контракты с несколькими футболистами.

Но цель визита, очевидно, была иной — утром 17 февраля пресс-служба клуба сообщила, что Маминов покинул расположение команды в Турции.

Причем сама формулировка выглядела странно: якобы Смагулов решил не подписывать договор с тренером. Если верить этим данным, то Маминов работал месяц бесплатно или же на испытательном сроке. Но вскоре формулировку изменили — тренера просто отстранили от работы. Вероятно, это значит, что Владимир продолжит получать зарплату, но не будет руководить коллективом.

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Через несколько дней сам Смагулов так прокомментировал решение по Маминову официальному сайту «Актобе»:

— Сразу оговорюсь, что на результаты контрольных матчей на сборах мы, конечно, сильно не обращали внимания, хотя они тоже неприятны. Важно другое. Я уже ранее говорил о том, что микроклимат в команде оставлял желать лучшего. Пошла дележка на местных и не местных. По нашему мнению, комплектование по факту было провалено, не было поставленной игры и должного развития. Это зона прямой ответственности главного тренера. Поэтому мне пришлось принять экстренные меры, так как за все происходящее в команде, в конечном счете, несу ответ я. Жаль только потерянное время и потраченные деньги. У нас разные подходы к управлению футбольным клубом. Моя твердая позиция — нам нужно строить команду и сам клуб с прицелом на будущее, чтобы ФК «Актобе» вне зависимости от того, кто тренер или руководитель, крепко стоял на ногах! И разумеется, решить задачу по выходу в премьер-лигу. Насколько я понимаю, цель Маминова и Вельковича — просто вывести команду в премьер-лигу, не мытьем, так катаньем, используя не самые прозрачные схемы. Это не наш путь. С другой стороны, ответственности у них никакой. Хорошая позиция, ничего не подписывать и ни за что не отвечать! Если провалились в работе — ничего страшного, помахали ручкой, извинились и уехали к себе домой. Только вот нам разгребать весь этот ворох проблем.

Казалось бы, исчерпывающая формулировка. Но у самого Маминова на этот счет другое мнение.

Маминов заявил, что руководитель был пьян. Игроки отказались тренироваться

В неофициальной группе «Актобе» ВКонтакте в дни, когда решалась судьба главного тренера, стали появляться видео с тренировок.

На одном из них Маминов ведет команду к полю, а игроки сообщают ему, что не будут заниматься по приказу руководства. Дальше в кадре — разговор тренера со Смагуловым. Маминов просит его объяснить ситуацию и сообщает в кадре, что руководитель находится в «неадекватном состоянии алкогольного опьянения». Дальше призывает футболистов выйти на тренировку, но те отказываются.

А вот монолог самого Маминова:

— Стоит начальство, которое приехало сегодня на вечернюю тренировку и отстранило меня от деятельности в клубе, не дав при этом письменного уведомления. Тренировку проводит тренер по физподготовке. Команда работает, я присутствую на рабочем месте. Начальство в лице генерального директора стоит рядом. Они запретили мне выходить на поле и вести тренировку. Письменного уведомления об отстранении у меня нет. Сейчас руководство постепенно выдергивает игроков, и те дают интервью, где им говорят, что нужно сказать.

ВКонтакте

ВКонтакте

И последнее видео — разговор Маминова с футболистами. Один из них заявляет следующее: «Приказ дали нам с вами не тренироваться. Мы его будем слушать, а не вас. Он старше вас, он главнее. Его приказ нам важнее. Он сказал, вы не тренер».

ВКонтакте

Также в группе появилось аудиозапись собрания, где Смагулов объясняет Маминову, что решение об увольнении тренера было принято в интересах команды, и что сами игроки это поддержали.

По данным «СЭ», некоторые футболисты действительно были недовольны работой Маминова. Они считали тренировки скучными и малопродуктивными. Сейчас же, по словам свидетелей, атмосфера в коллективе нормализовалась.

Кроме того, председатель правление сообщил об уходе Вельковича.

— За месяц до официального начала сезона команда не укомплектована. Селекция провалена. На сегодняшний момент у команды нет поставленной игры и должного развития. Мною были приняты экстренные меры, — сказал Смагулов.

Маминов вряд ли сталкивался с подобным за 16 лет в «Локо» и в ходе недолгой пока тренерской карьере. Ему очень быстро нашли замену. Команду возглавил Алексей Петрушин — экс-динамовец, который уже работал тренером в Казахстане, возглавляя «Кайрат», «Спартак» и «Ордабасы».

«СЭ» сделал запрос на интервью с Владимиром Александровичем, но пока не получил ответа. В «Актобе» также отказались комментировать появившиеся видео и аудио.