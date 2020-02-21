Текущие события
Футбол. Еврокубки
20.02
Вулверхэмптон Уондерерс
Эспаньол
40
Футбол. Еврокубки
20.02
Байер
Порту
21
Футбол. Еврокубки
20.02
АПОЭЛ
Базель
03
Футбол. Еврокубки
20.02
Олимпиакос П
Арсенал
01
Футбол. Еврокубки
20.02
АЗ
ЛАСК
11
Футбол. Еврокубки
20.02
Вольфсбург
Мальме
21
Футбол. Еврокубки
20.02
Рома
Гент
10
Футбол. Еврокубки
20.02
Рейнджерс
Брага
32
Футбол. Еврокубки
20.02
Спортинг
Истанбул Башакшехир
31
Футбол. Еврокубки
20.02
Хетафе
Аякс
20
Футбол. Еврокубки
20.02
Копенгаген
Селтик
11
Футбол. Еврокубки
20.02
ЧФР
Севилья
11
Футбол. Еврокубки
20.02
Брюгге
Манчестер Юнайтед
11
Футбол. Еврокубки
20.02
Лудогорец
Интер
02
Футбол. Еврокубки
20.02
Айнтрахт Ф
Зальцбург
41
Футбол. Еврокубки
20.02
Шахтер Д
Бенфика
21
Все события
Фоторепортажи
12Поцелуй от звезд на День всех влюбленных
17Главные звёзды плей-офф Лиги чемпионов
01:16 (мск), источник: Sport24

Клопп ответил на письмо 10-летнего болельщика МЮ, желающего «Ливерпулю» поражений

Клопп ответил на письмо 10-летнего болельщика «МЮ», желающего «Ливерпулю» поражений.

Наверх
Источник: Reuters

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не поленился ответить на письмо 10-летнего болельщика «Манчестер Юнайтед» Дары Керли, который попросил немецкого специалиста не побеждать так часто.

«Дорогой Юрген Клопп, меня зовут Дара. Мне 10 лет. Я болею за “Манчестер Юнайтед” и пишу Вам, чтобы пожаловаться. “Ливерпуль” выигрывает слишком много матчей. Если Вы выиграете еще девять, то достигнете рекордной серии без поражений в английском футболе. Для фаната “Манчестер Юнайтед” это очень грустно. Так что в следующий раз, когда “Ливерпуль” сыграет, пожалуйста, сделайте так, чтобы он проиграл. Просто позвольте другой команде забить. Надеюсь, я убедил Вас не побеждать в чемпионате и в матчах. Искренне Ваш, Дара», — написал мальчик.

Во время загрузки произошла ошибка.

Клопп ответил юному поклоннику «красных дьяволов» серьезно и попытался объяснить, почему не может исполнить его просьбу.

«К сожалению, в данном случае я не могу исполнить твою просьбу. Моя работа — сделать все возможное, чтобы помочь “Ливерпулю” побеждать. Этого хотят миллионы людей по всему миру, и я очень не хочу их подвести. Могу тебя заверить, что неизменной останется одна вещь — твоя страсть к футболу и твоему клубу. “Манчестер Юнайтед” повезло, что ты у него есть. Хотя наши клубы — большие соперники, мы очень уважаем друг друга. Как по мне, в этом и заключается футбол», — написал в ответном письме тренер, слова которого приводит Dailymail.

Отмечается, что письмо Клоппа состояло из 262 слов.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий
Как выглядел мир, когда «Ливерпуль» становился чемпионом Англии
Читайте также
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Медведева боялась, что Тутберидзе проломит ей голову»
Бомбическая девушка восходящей звезды сборной России. Хоккеисту крупно повезло
Большунов нокаутировал норвежцев, едва не оставшись без палки
Россия не доехала до топ-6 на ЧМ по биатлону. Могло быть хуже
«Шахтер» обыграл «Бенфику». С магией двоек и нулей не сложилось
МЮ снова пропустил после голевого паса от вратаря. Теперь в ЛЕ
Источник: Аргентинский суд расследует дело о слежке за Месси
Последний шанс. Кто еще из клубов КХЛ может попасть в плей-офф
«Мне запретили тренировать». Как Маминова выгнали из «Актобе»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь