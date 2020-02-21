Клопп ответил на письмо 10-летнего болельщика «МЮ», желающего «Ливерпулю» поражений.

Источник: Reuters

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не поленился ответить на письмо 10-летнего болельщика «Манчестер Юнайтед» Дары Керли, который попросил немецкого специалиста не побеждать так часто.

«Дорогой Юрген Клопп, меня зовут Дара. Мне 10 лет. Я болею за “Манчестер Юнайтед” и пишу Вам, чтобы пожаловаться. “Ливерпуль” выигрывает слишком много матчей. Если Вы выиграете еще девять, то достигнете рекордной серии без поражений в английском футболе. Для фаната “Манчестер Юнайтед” это очень грустно. Так что в следующий раз, когда “Ливерпуль” сыграет, пожалуйста, сделайте так, чтобы он проиграл. Просто позвольте другой команде забить. Надеюсь, я убедил Вас не побеждать в чемпионате и в матчах. Искренне Ваш, Дара», — написал мальчик.

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Клопп ответил юному поклоннику «красных дьяволов» серьезно и попытался объяснить, почему не может исполнить его просьбу.

«К сожалению, в данном случае я не могу исполнить твою просьбу. Моя работа — сделать все возможное, чтобы помочь “Ливерпулю” побеждать. Этого хотят миллионы людей по всему миру, и я очень не хочу их подвести. Могу тебя заверить, что неизменной останется одна вещь — твоя страсть к футболу и твоему клубу. “Манчестер Юнайтед” повезло, что ты у него есть. Хотя наши клубы — большие соперники, мы очень уважаем друг друга. Как по мне, в этом и заключается футбол», — написал в ответном письме тренер, слова которого приводит Dailymail.

Отмечается, что письмо Клоппа состояло из 262 слов.