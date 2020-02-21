Источник: Аргентинский суд расследует дело о слежке за Месси

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«Расследуют, шпионило ли за Месси правительство», — сказал он.

Аргентинский суд намерен установить факты запросов со стороны государственных служб, которые касаются подробностей об активах футболиста и его международных поездках.

В списке персон, предположительно, являвшихся объектами незаконной слежки предыдущего правительства Аргентины — судьи, губернаторы, деятели шоу-бизнеса и предприниматели. На настоящий момент достоверно известно о 73 таких пострадавших, включая и самого судью Каникобу Коррала.

Дело о слежке было возбуждено в 2019 году, когда суду были переданы материалы Национального миграционного управления о подозрительных запросах информации о въезде и выезде из страны 28 судей и четырех прокуроров из разных провинций.