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01:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Источник: Аргентинский суд расследует дело о слежке за Месси

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 фев — РИА Новости. Аргентинский федеральный суд Родольфо Каникоба Коррал начал расследование незаконной системы слежки за людьми, предположительно, организованной правительством экс-президента Маурисио Макри, в рамках которого определится, входил ли футболист Лионель Месси в список тех, за кем в 2015—2019 годах велась слежка, сообщил РИА Новости источник в судебной системе страны.

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«Расследуют, шпионило ли за Месси правительство», — сказал он.

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Аргентинский суд намерен установить факты запросов со стороны государственных служб, которые касаются подробностей об активах футболиста и его международных поездках.

В списке персон, предположительно, являвшихся объектами незаконной слежки предыдущего правительства Аргентины — судьи, губернаторы, деятели шоу-бизнеса и предприниматели. На настоящий момент достоверно известно о 73 таких пострадавших, включая и самого судью Каникобу Коррала.

Дело о слежке было возбуждено в 2019 году, когда суду были переданы материалы Национального миграционного управления о подозрительных запросах информации о въезде и выезде из страны 28 судей и четырех прокуроров из разных провинций.

Запросы информации в отношении этих лиц поступали от различных государственных учреждений, включая федеральную и городскую полицию, префектуры, жандармерии, управление государственных доходов, службу финансовой информации, министерство безопасности и органы судебной власти.
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