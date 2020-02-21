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09:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-игрок ЦСКА Тошич близок к переходу в «Кайрат»

Зоран Тошич, 32-летний сербский экс-полузащитник московского ЦСКА, ныне выступающий за «Партизан», близок к переходу в казахстанский клуб «Кайрат», сообщает Telegraf.

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Источник: Reuters

По информации источника, для окончания оформления трансфера осталось уладить лишь некоторые формальности с документами в Федерации футбола Казахстана. Это означает, что в Сербии Тошич успеет принять участие ещё как минимум в трёх матчах: с «Бачкой», «Пролетером» и в вечном дерби с «Црвеной Звездой».

Ранее Зоран начал переговоры с «Партизаном» о продлении контракта, который истекает летом, но довольно быстро стороны свернули диалог, не найдя общего языка. Казахстанский клуб пристально следил за этой ситуацией, «Кайрат» связался с Зораном в начале текущей недели. Изначально президент клуба лично приглашал серба в свой клуб, после чего в Белград отправился спортивный директор казахстанцев, чтобы убедить Тошича принять предложение.

«Кайрат» предложил Тошичу двухлетний контракт, по которому он заработает больше, чем при действующем соглашении с «Партизаном». Почти в то же время, что и «Кайрат», Зорану направил предложение клуб из Китая, который был готов предложить ещё более выгодные финансовые условия. Однако серб даже не стал рассматривать это предложение.

Тошич защищал цвета ЦСКА с 2010 по 2017 год. За это время он завоевал с «армейцами» три титула чемпиона России, а также два Кубка и Суперкубка страны. В составе московского клуба серб в 241 матче забил 47 мячей.

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